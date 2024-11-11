Леонардо Ди Каприо – 50: самые известные фильмы с участием актера

Вспоминаем лучшие фильмы с участием юбиляра и его творческий путь.

Леонардо Ди Каприо начал играть в кино в 5 лет. Но уже через несколько лет он разочаровался в этой профессии и думал, чем заниматься дальше. Однако в подростковом возрасте парень решил снова попробовать себя в актерстве и снимался в рекламе.

Полноценную актерскую карьеру Лео начал в шестнадцать лет. Он снимался в сериале «Проблемы роста», затем участвовал в киноленте «Жизнь этого парня. Правдивая история». Критики высоко оценили игру Ди Каприо, а режиссеры начали чаще приглашать в кино харизматичного подростка.

Фильм «Что гложет Гилберта Грейпа», в котором 19-летний Леонардо сыграл умственно отсталого мужчину, принес ему первую номинацию на премию «Оскар».

Однако наиболее удачным в карьере актера считается 1997 год. Именно тогда они вместе с Кейт Уинслет сыграли главные роли в легендарной киноленте Джеймса Кэмерона «Титаник». К слову, фильм стал самым кассовым в истории кинематографа, а самому Ди Каприо принес номинацию на премию «Золотой глобус».

Позже популярность актера и количество его поклонников во всем мире начали увеличиваться. По данным IMDB, за свой талант он получил более ста престижных наград: премию «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта», а также стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

К слову, Ди Каприо шесть раз номинировали на «Оскар». Однако он получил эту награду лишь один раз - за фильм «Выживший», в котором сыграл главную роль.

«Титаник»

«Ромео+Джульетта»

«Пляж»

«Банды Нью-Йорка»

«Авиатор»

«Остров проклятых»

«Великий Гэтсби»

«Выживший»