Сайт для взрослых вместо сайта со сказкой: компания-производитель Барби угодила в скандал

Американская компания Mattel, которая, среди прочего, занимается выпуском кукол Барби, попала в неприятности после того, как на упаковке кукол Wicked по ошибке напечатала адрес порносайта, сообщает Sky News.

Компания создала кукол персонажей, сыгранных британской актрисой Синтией Эриво и американской певицей Арианой Гранде в киноверсии популярного мюзикла Бродвея и Вест-Энда «Злая». Но вместо адреса сайта фильма на некоторых упаковках был напечатан адрес порносайта, похожий на название мюзикла.

Этот адрес ведет на страницу с предупреждением о том, что дальнейший доступ - только для взрослых старше 18 лет, с «откровенными» материалами «порнографического характера» впереди.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box 😭😭 pic.twitter.com/iW4mNVAlPE — just2good (Sarah Genao) (@just2goodYT) November 9, 2024

Представители компании уже сделали заявление для СМИ, заверив, что «глубоко сожалеют» о «недетской» ошибке и предпринимают меры для ее исправления, а также объяснили, что изначально намеревались указать сайт WickedMovie.com.

«Потребителям, у которых уже есть продукт, рекомендуется выбросить упаковку или скрыть ссылку и обратиться в службу поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации», - добавили в Mattel.

Фильм «Злая» выходит спустя два десятилетия после премьеры мюзикла на сцене. Действие сказки происходит в Стране Оз до прибытия Дороти Гейлс из Канзаса, картина охватывает первый акт мюзикла.

Британская актриса Синтия Эриво играет Эльфабу, молодую женщину, которую не понимают из-за ее зеленой кожи. Она еще не открыла в себе силу, которая в конечном итоге приведет ее к тому, что она станет Злой Ведьмой Запада.

Эльфаба завязывает необычную дружбу с одноклассницей Глиндой (Ариана Гранде). Впоследствии Глинда станет Доброй Ведьмой Севера.

Фильм «Злая» (Wicked) должен выйти 22 ноября, а вторая часть запланирована на ноябрь следующего года.