ГДЕ ЖЕ? Робби Уильямс даст два концерта в странах Балтии

Британский музыкант Робби Уильямс - один из самых успешных сольных исполнителей, поп-певцов и авторов всех времен, следующим летом возвращается с сольным концертом в Ригу - на Большую эстраду Межапарка.

К сожалению, в списке городов тура Робби Уильямса Таллинна в этот раз нет, однако все желающие послушать песни любимого артиста в живом его исполнении могут отправиться в соседние страны.

Отмечая четвертьвековой юбилей сольной карьеры, Уильямс в 2022 году выпустил альбом XXV, где исполнил свои лучшие песни в сопровождении оркестра. В конце того же года он отправился в свой самый амбициозный тур за всю историю, отыграв 52 грандиозных концертных шоу на стадионах и аренах по всему миру до лета 2023 года, а также с полным аншлагом выступил и в рижской Arēnā Rīga. И наконец поклонники дождались нового концерта!

Свою карьеру Робби Уильямс начал в 1990 году в бой-бэнде Take That, а затем стал выступать сольно. Продажи его альбомов превышают 75 миллионов.

В 2013 году Робби Уильямс выступил с концертом на Таллиннском певческом поле, на котором было более 60 000 гостей. Тогда же был снят официальный концертный фильм Robbie Williams - Live in Tallinn.

Продажа билетов начнется 15 ноября с 12.00 в сети Biļešu Serviss.