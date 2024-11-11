На международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который пройдет с 3 по 6 апреля 2025 года, поступило 1791 заявка от музыкантов из 106 стран. Больше всего запросов на выступление поступило из Эстонии, Финляндии и Великобритании. –
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ На Tallinn Music Week-2025 поступило почти две тысячи заявок на выступления из более чем 100 стран мира
Географический охват заявок на выступления, поданных с мая по 4 ноября, показывает, что интерес к проходящему в Эстонии мероприятию музыкальной индустрии растет не только в странах ближнего зарубежья и других частях Европы, но и на всех континентах мира.
Если в прошлом году фестиваль получил 1640 заявок из 92 стран, то на предстоящий фестиваль приходят заявки уже из 106 стран: от Европы до Северной и Южной Америки, от Центральной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока, Африки и Океании.
Больше всего заявок, а именно 221, поступила от эстонских артистов, далее следуют Финляндия (213), Великобритания (153), Германия (116), Франция (102) и Польша (80). Уже третий год в первой десятке по количеству заявок остаются Франция, Польша, Италия и Канада, а Украина впервые вошла в эту десятку. Заметно выросла активность европейских стран с крупными музыкальными рынками, таких как Германия, Швеция и Норвегия, а также США. Резко возросло число заявок, полученных из балканских стран - Словении и Сербии, а также из Центральной и Восточной Азии - от Казахстана до Тайваня.
Помимо прочих, на фестивале хотят выступить артисты из Северных стран и Балтийского региона, из Мексики и Новой Зеландии, а также из африканских стран, таких как Сенегал, Судан и Руанда.
TMW, который проводится в Таллинне каждую весну с 2009 года, известен как один из самых разнообразных и смелых шоукейс-фестивалей во всей Европе. Ежегодно TMW посещают более 1000 профессионалов из области музыкальной индустрии, в том числе представители агентств, звукозаписывающих компаний, организаторов концертов и сотрудников медиа.
На последнем фестивале TMW, прошедшем в апреле 2024 года, выступили 175 артистов и коллективов из 34 стран. Список исполнителей музыкальной программы следующего TMW, который пройдет 3-5 апреля 2025 года, будет утвержден на основании поступивших заявок: до начала фестиваля, в январе будет объявлено около 175 отобранных артистов.
Программу шоукейс-вечеров трехдневной музыкальной программы, проводимых в различных клубах и концертных залах Таллинна, готовит команда кураторов, в которую входят представители и эксперты эстонских и зарубежных музыкальных организаций.
Абонементы TMW 2025 продаются в интернет-магазине фестиваля. Абонемент, гарантирующий доступ на все мероприятия музыкальной программы, сейчас продается за 69 евро (окончательная цена 85 евро). PRO-абонемент, гарантирующий вход на фестиваль и конференцию, сейчас стоит 195 евро (окончательная цена 250 евро).