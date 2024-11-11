ВОТ ЭТО ДА! На Tallinn Music Week-2025 поступило почти две тысячи заявок на выступления из более чем 100 стран мира

Географический охват заявок на выступления, поданных с мая по 4 ноября, показывает, что интерес к проходящему в Эстонии мероприятию музыкальной индустрии растет не только в странах ближнего зарубежья и других частях Европы, но и на всех континентах мира.

Если в прошлом году фестиваль получил 1640 заявок из 92 стран, то на предстоящий фестиваль приходят заявки уже из 106 стран: от Европы до Северной и Южной Америки, от Центральной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока, Африки и Океании.

Больше всего заявок, а именно 221, поступила от эстонских артистов, далее следуют Финляндия (213), Великобритания (153), Германия (116), Франция (102) и Польша (80). Уже третий год в первой десятке по количеству заявок остаются Франция, Польша, Италия и Канада, а Украина впервые вошла в эту десятку. Заметно выросла активность европейских стран с крупными музыкальными рынками, таких как Германия, Швеция и Норвегия, а также США. Резко возросло число заявок, полученных из балканских стран - Словении и Сербии, а также из Центральной и Восточной Азии - от Казахстана до Тайваня.

Помимо прочих, на фестивале хотят выступить артисты из Северных стран и Балтийского региона, из Мексики и Новой Зеландии, а также из африканских стран, таких как Сенегал, Судан и Руанда.