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МИЛОЕ ФОТО Эстонский актер сделал спутнице жизни предложение руки и сердца в романтичном городе

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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Я знала, что он об этом думает, но не знала, что это произойдет именно сейчас», - призналась порталу Elu24 Янет, получившая от возлюбленного обручальное кольцо.

Актер Драматического театра Эстонии Кармо Нигула объявил о своей помолвке с Янет Õунапу в социальных сетях. «It's London, baby», - сказано под фото, сделанном в Лондоне, где Янет демонстрирует сверкающее кольцо.

«Это был очень приятный и неожиданный сюрприз», - говорит Янет, добавляя, что они как раз проводили длинные выходные в Лондоне. «Я знала, что он об этом думает, но не знала, что это произойдет именно сейчас. Он выбрал очень правильный и особенный момент!» - добавляет она.

В семье Янет и Кармо растут двое детей: Август, родившийся в 2020 году, и Рудольф, появившийся на свет в 2022 году.

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