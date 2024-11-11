МИЛОЕ ФОТО Эстонский актер сделал спутнице жизни предложение руки и сердца в романтичном городе

Актер Драматического театра Эстонии Кармо Нигула объявил о своей помолвке с Янет Õунапу в социальных сетях. «It's London, baby», - сказано под фото, сделанном в Лондоне, где Янет демонстрирует сверкающее кольцо.

«Это был очень приятный и неожиданный сюрприз», - говорит Янет, добавляя, что они как раз проводили длинные выходные в Лондоне. «Я знала, что он об этом думает, но не знала, что это произойдет именно сейчас. Он выбрал очень правильный и особенный момент!» - добавляет она.