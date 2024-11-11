Российский скрипач Алексей Айги сыграет в Таллинне с эстонскими музыкантами

Концерт в Таллине станет особенным моментом и для самого композитора. Он вспоминает свое первое выступление в Таллине несколько лет назад с театром САМИ, но признает, что настоящего сольного концерта у него здесь еще не было. Для Айги это возможность открыть зрителям не только музыку, но и процесс её создания.

Публика Таллина и Риги станет свидетелем того, как классическая структура встречается с живой импровизацией, превращая концерт в динамичное взаимодействие музыкантов. Эти концерты обещают стать событием не только для любителей современной классики и кино, но и для всех, кто ценит смелые музыкальные эксперименты.

Музыкант осудил агрессию России против Украины. После 24 февраля 2022 года он не был в РФ.

«Я не очень понимаю людей, которые говорят: «Я вне политики, я просто выхожу и играю музыку». Да нет, так теперь невозможно. Всё-таки мы живем в очень сложном мире, где происходят страшные вещи. И мы не можем просто выходить на сцену и забывать о том, что происходит вокруг», - сказал Алексей Айги в интервью LSM.