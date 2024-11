Российский скрипач Алексей Айги сыграет в Таллинне с эстонскими музыкантами

Саундтрэки Айги звучат в «Стране глухих» Валерия Тодоровского и «Правде» Хирокадзу Корээды. Его сотрудничество с режиссёром Раулем Пеком принесло множество наград - фильм «I am not your Negro» был номинирован на премию «Оскар», а также получил BAFTA и César. В 2024 году на Каннском кинофестивале фильм Пека Ernest Cole. Lost and Found с музыкой Айги был отмечен как лучший документальный фильм.