Кинокомпозитор, который написал музыку к десяткам фильмов, выступил против войны, покинул РФ, впервые даст большой концерт в Таллинне. Вместе с таллиннскими музыкантами уникальный импровизатор потом выступит в Риге.
Российский скрипач Алексей Айги сыграет в Таллинне с эстонскими музыкантами
15 ноября в 19:00 в Jaani Kirik Алексей Айги представляет новый проект Les Cordes Sensibles. Это первое выступление Айги в Эстонии в формате камерного концерта, в котором он объединит свою импровизирующую скрипку с классическими инструментами. В сотрудничестве с эстонскими музыкантами программа отправится в Ригу, где будет исполнена после премьеры в столице Эстонии.
«С волнением еду на первые гастроли в Таллинн и Ригу. Теперь приходится «пересобирать» себя и свои музыкальные проекты заново. Из нескольких вариантов мы, совместно с организаторами, выбрали именно мой новый проект Les Cordes Sensibles. Он интересен взаимодействием с классическими музыкантами, с которыми надо в короткий срок найти точки соприкосновения, скоординировать «написанное» и «сымпровизированное». Жду встречи с молодыми эстонскими музыкантами, с которыми мы делаем новую программу, надеюсь, что это будет интересно и мне, и им, и публике», - сказал Алексей Айги накануне приезда.
Проект Les Cordes Sensibles - камерный ансамбль, где скрипка Айги становится ключевым элементом, добавляющим импровизационную свободу в строгость традиционного струнного квартета. В Таллинне в этом качестве выступят Trio Lummus: Мерлин Поркма (скрипка), Анн Мяэкиви (альт), Руслан Петров (виолончель) и Антон Ханнес Карин (контрабас).
В программе прозвучат как новые произведения, так и переработанные фрагменты музыки Айги, написанные для кино и театра.
Саундтрэки Айги звучат в «Стране глухих» Валерия Тодоровского и «Правде» Хирокадзу Корээды. Его сотрудничество с режиссёром Раулем Пеком принесло множество наград - фильм «I am not your Negro» был номинирован на премию «Оскар», а также получил BAFTA и César. В 2024 году на Каннском кинофестивале фильм Пека Ernest Cole. Lost and Found с музыкой Айги был отмечен как лучший документальный фильм.
Концерт в Таллине станет особенным моментом и для самого композитора. Он вспоминает свое первое выступление в Таллине несколько лет назад с театром САМИ, но признает, что настоящего сольного концерта у него здесь еще не было. Для Айги это возможность открыть зрителям не только музыку, но и процесс её создания.
Публика Таллина и Риги станет свидетелем того, как классическая структура встречается с живой импровизацией, превращая концерт в динамичное взаимодействие музыкантов. Эти концерты обещают стать событием не только для любителей современной классики и кино, но и для всех, кто ценит смелые музыкальные эксперименты.
Музыкант осудил агрессию России против Украины. После 24 февраля 2022 года он не был в РФ.
«Я не очень понимаю людей, которые говорят: «Я вне политики, я просто выхожу и играю музыку». Да нет, так теперь невозможно. Всё-таки мы живем в очень сложном мире, где происходят страшные вещи. И мы не можем просто выходить на сцену и забывать о том, что происходит вокруг», - сказал Алексей Айги в интервью LSM.