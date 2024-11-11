Эстонский музыкант Карл Мадис, который стал отцом в пятый раз в 63 года: «Сейчас все обеспокоены»

10 ноября отмечали День отца, и весь выпуск передачи Prillitoos был посвящен этому событию. В конце передачи ее съемочная группа отправилась в гости к певцу Карлу Мадису, который является отцом уже почти 40 лет. Помимо этого, Мадис также дедушка, и у него три внучки.

Мадис, который стал отцом в пятый раз в 63 года, рассказал в программе, что теперь у него наконец есть время для ребенка, чего не было раньше. Младшему сыну Мадиса сейчас год и три месяца.

«Нет большего счастья, чем когда у тебя наконец появляется время для своего малыша. Я нахожу время и для других детей, но жизнь была не такой простой», - поделился Мадис.

Мадис отметил, что жизнь его старшей дочери Каролы, которой уже 36 лет, и младшего сына складывалась по-разному.

«У нас есть все, что нужно», - сказал певец.

Как отец и дедушка, Мадис может совмещать сразу несколько ролей: «Пример отца очень важен для сыновей, но для дочерей важен образ мужчины».

«Если у дочери сложный отец, то часто она выбирает себе также сложного мужчину», - поделился певец размышлениями об отношениях между отцами и детьми, однако быстро добавил, что сам не является сложным родителем: «Я предельно прозрачен, чист, как весенний лед».