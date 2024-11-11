В честь Дня отца Карл Мадис в воскресенье утром поделился в эфире передачи Prillitoos рассказом о своем младшем сыне. Пятый ребенок Мадиса родился, когда певцу было 63 года, и теперь роль отца для него несколько иная. В завершение Мадис передал пожелания всем отцам и семьям.
Эстонский музыкант Карл Мадис, который стал отцом в пятый раз в 63 года: «Сейчас все обеспокоены»
10 ноября отмечали День отца, и весь выпуск передачи Prillitoos был посвящен этому событию. В конце передачи ее съемочная группа отправилась в гости к певцу Карлу Мадису, который является отцом уже почти 40 лет. Помимо этого, Мадис также дедушка, и у него три внучки.
Мадис, который стал отцом в пятый раз в 63 года, рассказал в программе, что теперь у него наконец есть время для ребенка, чего не было раньше. Младшему сыну Мадиса сейчас год и три месяца.
«Нет большего счастья, чем когда у тебя наконец появляется время для своего малыша. Я нахожу время и для других детей, но жизнь была не такой простой», - поделился Мадис.
Мадис отметил, что жизнь его старшей дочери Каролы, которой уже 36 лет, и младшего сына складывалась по-разному.
«У нас есть все, что нужно», - сказал певец.
Как отец и дедушка, Мадис может совмещать сразу несколько ролей: «Пример отца очень важен для сыновей, но для дочерей важен образ мужчины».
«Если у дочери сложный отец, то часто она выбирает себе также сложного мужчину», - поделился певец размышлениями об отношениях между отцами и детьми, однако быстро добавил, что сам не является сложным родителем: «Я предельно прозрачен, чист, как весенний лед».
По словам Мадиса, в роли отца главное - быть примером. «Если ты дружелюбен и доброжелателен, дети смотрят, как ты себя ведешь. Но если ты высокомерен, не рассчитывай, что ребенок это забудет».
«Мы с ним - очень хорошие друзья», - говорит Мадис о своем младшем сыне, которому он, конечно же, поет. «Когда он начнет понимать, что написано в книгах, я хочу научить его старым стихам».
Ведущая Рийт Линна спросила Мадиса, сможет ли он быть примером для своего младшего сына и следить за его жизненным путем. Певец ответил: «Никому ведь не дано знать, что будет завтра».
Мадис вспомнил своего отца, который в 1960-х годах начал строить дом, несмотря на страх ядерной катастрофы, что вызывало удивление окружающих. Отец Мадиса говорил, что будет строить, пока не начнется война. «Мы не можем менять свои планы из-за окружения, а потом обнаружить, что ничего не случилось, и все осталось не сделанным», - пояснил Мадис свои взгляды.
В завершение Мадис передал пожелания всем отцам: «Чтобы наши отцы и семьи не должны были беспокоиться из-за этого жестокого и кровавого диктатора из России, чтобы его удалось остановить заранее, чтобы этот страх наконец исчез, ведь сейчас все обеспокоены».
«Мои трое сыновей пошли бы сразу», - добавил Мадис.