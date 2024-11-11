8 и 9 ноября на пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний калейдоскоп 2024». Организатор яркого праздника - таллиннская школа моды и танца Max Moda, которой в этом году исполняется 20 лет!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дети и подростки из Эстонии и не только устроили яркое шоу на волнах Балтийского моря
Фестиваль, который ежегодно ждут талантливые дети и подростки, их родители и, конечно, преподаватели, проходит на пароме Baltic Queen ежегодно в конце осени. В этот раз в «Осеннем Калейдоскопе» приняли участие около 300 человек, которые съехались на фестиваль из Литвы, Латвии, Украины и, конечно, разных уголков Эстонии. Всего с фестивальной группой в круиз Таллинн-Стокгольм отправилось 610 пассажиров, ведь юных артистов на борту сопровождали педагоги и родители.
«В такое непростое время очень важно дать каждому возможность попробовать себя в разном жанре. Мы говорим и о песне, мы говорим и о танце, мы говорим о моде. Это единственная возможность, когда все в совокупности можно реализовать в одном месте. Здесь на сцене можно увидеть такое многообразие культур», - говорит организатор «Осеннего Калейдоскопа» и руководитель Max Moda Максим Лоонурм.
Несмотря на войну, украинская школа моды Age of Beauty приняла приглашение Max Moda и приехала на фестиваль «Осенний калейдоскоп 2024». Добираться до Таллинна из Полтавы непросто, но оно того стоит.
«Приезжаем сюда, чтобы отдохнуть от того, что происходит дома, чтобы посмотреть на другие культуры», - говорит участник коллектива Тимофей.
«Отдохнуть, посмотреть, как тут красиво, и чтобы выступить», - добавляет ученица украинской школы моды Age of Beauty Полина.
Калейдоскоп ярких номеров, оригинальные костюмы, необычная хореография, десятки ценных кубков, призов, дипломов, и море позитивных эмоций - так выглядел этот яркий праздник, наблюдать который мог каждый пассажир парома. По традиции фестиваль проходит два дня, в первый день свои таланты показывают более юные участники, во второй на сцену выходят ребята постарше.
11-летний Нуран из Таллинна, который растрогал публику проникновенными соло-номерами, не может сдержать эмоций, рассказывая, как он счастлив выступать на сцене перед полным зрительным залом: «Радость и счастье, что меня поддерживают, это прекрасно!» И хотя Нуран признался нам, что мечтает стать врачом, уверен, что и петь никогда не перестанет, а участие в подобных фестивалях дает бесценный опыт и окрыляет. Его младший брат, маленький Аман, тоже выступил на фестивале, правда, со своим с танцевальным коллективом. «Музыка и танцы - моя фишка!» - радостно кричит он в микрофон.
Представители EMPP Modeliai из Литвы, которые привезли на фестиваль воспитанников своей школы моды, отмечают, что таких фестивалей, как «Осенний калейдоскоп», у них на родине нет.
«Разница большая, здесь очень много коллективов: они и танцуют, и поют, и модели показывают свои номера», - говорит представительница EMPP Modeliai Виолетта. Она отмечает, что в Литве такие творческие фестивали узконаправленные - дети демонстрируют что-то одно.
Директор литовской школы моды EMPP Modeliai Индра Эриксониене: «Такой проект очень нужен, важен для детей. Мы поддерживаем организаторов Максима и Татьяну, и желаем, чтобы они не 20 лет, а сто лет делали этот проект!»
Вот и педагог вокальной студии Таллиннской школы Канутиайя Мария Кондратьева уверена, что организаторы ежегодного «Осеннего калейдоскопа» делают важную и нужную работу. «Всегда приятно участвовать в таких праздничных фейерверках - фестивалях, потому что для детей это очень-очень здорово, и осенью очутиться на Балтийском море - это просто чудесно!»