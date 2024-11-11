ФОТО И ВИДЕО Дети и подростки из Эстонии и не только устроили яркое шоу на волнах Балтийского моря

Фестиваль, который ежегодно ждут талантливые дети и подростки, их родители и, конечно, преподаватели, проходит на пароме Baltic Queen ежегодно в конце осени. В этот раз в «Осеннем Калейдоскопе» приняли участие около 300 человек, которые съехались на фестиваль из Литвы, Латвии, Украины и, конечно, разных уголков Эстонии. Всего с фестивальной группой в круиз Таллинн-Стокгольм отправилось 610 пассажиров, ведь юных артистов на борту сопровождали педагоги и родители.

«В такое непростое время очень важно дать каждому возможность попробовать себя в разном жанре. Мы говорим и о песне, мы говорим и о танце, мы говорим о моде. Это единственная возможность, когда все в совокупности можно реализовать в одном месте. Здесь на сцене можно увидеть такое многообразие культур», - говорит организатор «Осеннего Калейдоскопа» и руководитель Max Moda Максим Лоонурм.

Школа моды Age of Beauty приехала на фестиваль из украинской Полтавы. Фото: MAX MODA

Несмотря на войну, украинская школа моды Age of Beauty приняла приглашение Max Moda и приехала на фестиваль «Осенний калейдоскоп 2024». Добираться до Таллинна из Полтавы непросто, но оно того стоит.

«Приезжаем сюда, чтобы отдохнуть от того, что происходит дома, чтобы посмотреть на другие культуры», - говорит участник коллектива Тимофей.

«Отдохнуть, посмотреть, как тут красиво, и чтобы выступить», - добавляет ученица украинской школы моды Age of Beauty Полина.

«Осенний Калейдоскоп» - яркий взрыв творчества на волнах Балтийского моря. Фото: MAX MODA