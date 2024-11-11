Известные эстонские музыканты отпраздновали годовщину: 11 лет назад моя жизнь пошла в гору

Они познакомились в 2013 году, обручились в октябре 2016 года на Фарерских островах. Спустя год, 3 августа, они поженились в Тбилиси, Грузия.

«11 лет назад моя жизнь действительно набрала ход, потому что именно тогда я начала встречаться с этим важным человеком на фото», - пишет Пирет под милым семейным снимком, размещенным в Instagram.

«Жизнь с ним - это одно большое и крутое приключение, и это оно стало ещн более захватывающим с появлением двух маленьких детей, которые присоединились к нам за эти 11 лет. Спасибо, Эгерт, что выбрал меня своим спутником по жизни...»

Пирет добавила, что конец прошлого года тоже оказался богат на приключения для их семьи, так как они все вместе уехали на три месяца в Марокко. «За это время случилось всякое - мы ощутили прилив адреналина, смеялись и плакали, ночевали в палатке с дырявой крышей посреди пустыни, вдали от цивилизации, попробовали пиццу, приготовленную в песке, а также суп из улиток и верблюжий бургер, и встретили людей, которые навсегда останутся в наших сердцах».

Из этого путешествия также готовится сериал «Милдеры в Марокко». «Надеюсь, вы присоединитесь к нашему телевизионному приключению», - добавляет Пирет.

У пары двое детей: дочь Милли, которая родилась в августе 2020 года, и сын Макс, который появился на свет в марте 2023 года.