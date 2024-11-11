Жизнь женщины, прыгнувшей под поезд, приняла сказочный оборот

33-летняя мать троих детей Шарлотта Лей хотела покончить с собой на станции Кроссфлаттс в Брэдфорде (Великобритания). 47-летний машинист Дэйв вовремя заметил ее, остановил поезд и вышел из кабины, чтобы поговорить. В конце концов, женщину забрали представители полиции, чтобы доставить в местную службу психического здоровья, пишет издание Daily Star.

На следующий день Шарлотта нашла своего спасителя на Facebook, чтобы поблагодарить за доброту, которую он проявил в кризисный момент. Машинист отметил, что всегда готов внимательно выслушать, если ей нужно будет кому-то выговориться. Так они начали ежедневно обмениваться сообщениями.

После двухмесячной переписки Шарлотта и Дэйв встретились за кофе, а через три года обручились. На тот момент женщина уже была на 22-й неделе беременности. Фото пары, которая так необычно познакомилась смотрите ЗДЕСЬ!

«Мы с Дэйвом разговаривали о жизни и обыденных вещах, но этого было достаточно, чтобы преодолеть кризис. Обыденность уже не казалась такой тяжелой. Я поставила себе цель найти мужчину, который был бы таким добрым ко мне, как он», - рассказывает британка, у которой врачи среди прочего диагностировали тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и расстройство личности.

В интервью для ВВС Дэйв отметил: «Я просто хотел знать, что с ней все в порядке. Я связался с полицией, чтобы выяснить, в безопасности ли Шарлотта. Чувствовал, что это мой долг. Между нами сразу возникло взаимопонимание. Было приятно сделать что-то важное для кого-то».