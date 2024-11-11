«Ее прекрасная генетика – одна из причин, почему он женился на ней»: Канье Уэст уговаривает Бьянку Цензори родить ему ребенка

Инсайдер отмечает, что в браке пары действительно были проблемы, и со стороны Канье «потребовались значительные усилия, чтобы все исправить», и «теперь, когда все наладилось, он поставил перед собой цель как можно скорее сделать так, чтобы Бьянка забеременела».

По мнению 47-летнего Канье, 29-летняя Бьянка идеально подходит для того, чтобы родить ему ребёнка. «Он всегда хотел больше детей, и одной из причин, по которой он женился на Бьянке, была её прекрасная генетика. Он убежден, что у них будут супердети, и всегда хвастается этим».

Ранее в сети появились сообщения, что слухи о разводе Бьянки и Канье появились не случайно: таким образом они хотели привлечь к себе внимание, поскольку «голые» образы Бьянки Цензори перестали работать.

У Канье Уэста есть четверо детей от бывшей жены Ким Кардашьян: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм. Все они дружат с Бьянкой Цензори, а старшая, 11-летняя Норт, в последнее время часто оказывается в инфопространстве в связи со своими проектами. За это её часто критикуют и называют nepo baby (так называют привилегированных детей звёзд, которые строят карьеру в шоу-бизнесе).