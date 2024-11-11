Вклад в музыку, культуру и политику: студенты Йельского университета пройдут курс о Бейонсе

Весной 2025 года в Йельском университете начнется новый курс, посвященный влиянию певицы Бейонсе на феминизм и культуру США. Об этом сообщает студенческая газета университета Yale Daily News.

Предмет «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика традиций темнокожих радикалов через музыку» будет преподавать профессор Дафна Брукс. Студенты изучат курс о Бейонсе про ее творчество в период с 2013 по 2024 год. Курс был разработан после того, как Брукс провела серию лекций на схожую тему в Принстонском университете.

«Желающих посетить эти занятия было очень много. Я всегда думала, что в какой-то момент мне следует вернуться к ней и сосредоточиться на ее работе с педагогической точки зрения», - говорит профессор.

Брукс утверждает, что после президентских выборов в США 2024 года и событий, предшествующих им, важно отметить «не имеющий аналогов вклад» певицы в поп-культуру Америки и всего мира за последние два десятилетия.

Курс о Бейонсе будет ориентирован на ее последние альбомы: «Lemonade», «Renaissance» и «Cowboy Carter». Однако он не ограничивается только ее музыкой. Программа также охватывает более широкий контекст, исследуя опыт афроамериканок в медиа и политике.

Студенты будут изучать курс о Бейонсе и исследовать ее влияние на афроамериканское сообщество в целом. В рамках обсуждений они затронут работы «Коллектива реки Комбахи» - радикальной феминистской группы, ставшей автором «Манифеста Черного феминизма».

Этот документ сыграл ключевую роль в развитии феминистских, левых и социалистических идей, а также оказал влияние на работы таких ученых, как Гортензия Спиллерс, Седрик Робинсон и Карл Хагстром Миллер.

Преподаватель Йельского университета утверждает, что курс о Бейонсе станет основой для привлечения других исполнителей. Курс сочетает элементы афроамериканских исследований, женских, гендерных и сексуальных исследований, американистики и музыковедения.

«Темнокожие женщины иногда полностью отстранены от некоторых высоких наград, и их редко воспринимают всерьез как музыкантов. У нас не было времени задуматься над тем, что значит игнорировать творчество афроамериканских женщин», - говорит Брукс.