Брэд Питт раскрыл баснословную сумму, которую Джоли обманным путем получила за свою долю их скандально известной винодельни

Это и неудивительно - скандал достиг таких масштабов, что о нем, кажется, знают даже принципиальные трезвенники и люди, вовсе не интересующиеся миром знаменитостей. Именно в борьбе за свою долю каждый из экс-супругов вылил на другого целые ушаты грязи и обвинений (не всегда правдивых, как утверждают инсайдеры).

Впрочем, самое любопытное не это. А то, что спустя 8 лет после развода Энджи и Брэду так и не удалось прийти к мирному решению относительно Chateau Miraval. А на днях Питт даже раскрыл баснословную сумму, которую его бывшая жена выручила за свою долю семейного бизнеса. Причем, как уверяет актер, сделала это обманным путем.

In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера сообщает, что команда Брэда в начале 2021 года предложила Энджи 54,5 миллиона долларов за ее долю. По условиям договора, 46 из них она должна была получить сразу, а остальные частями в течение последующих нескольких лет. Джоли якобы предварительно согласилась, однако спустя всего три месяца вышла из сделки, заявив, что ее не устраивает пункт о нераспространении негативной информации о противоположной стороне.

А дальше начинается самое интересное: представители звезды фильма «Однажды в Голливуде» считают, что это был лишь предлог, а на деле все это время юристы Анджелины вели переговоры с третьим лицом - бизнесменом Юрием Шефлером.

Как заявляет сторона Питта, в итоге экс-супруга актера попросту заключила более выгодную сделку с российским предпринимателем, который заплатил ей 64 миллиона долларов - то есть почти на 10 миллионов больше, чем предлагал Брэд.

По словам адвокатов Брэда, Энджи не получила одобрение бывшего мужа на перепродажу своей доли в семейном бизнесе, на успех которого тот якобы бросил все свои силы. Имеего поэтому актер требует оспорить все заключенные с Джоли сделки.