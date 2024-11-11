Известный актер покинул США после победы Трампа на выборах: «Беги, Форрест, беги»

«С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись - сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, на то, что определенно не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну - просто думайте об этом, как об очень долгом отпуске по политическим соображениям. Я вернусь. О, возможно, как раз к президенту Опре», - говорится в письме знаменитости.