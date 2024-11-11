Адвокаты P.Diddy потерпели неудачу в суде: детали

Федеральный судья Арун Субраманян, курирующий дело Шона «Дидди» Комбса о рэкете и торговле людьми в сексуальных целях, отклонил ходатайство адвокатов рэпера Марка Агнифило и Тони Джерагоса о запрете разглашения информации его жертвам и их адвокатам, постановив, что требование «беспрецедентно» и «необоснованно», сообщает CNN.

Команда Комбса ходатайствовала о запрете на разглашение информации, чтобы помешать потерпевшим и их юристам выступать публично после того, как было подано более десятка гражданских исков, обвиняющих Комбса в сексуальном насилии, и после интервью в СМИ Кортни Бриджесса, бывшего друга музыканта.

По словам Субраманяна, он уравновешивает право Комбса на справедливый суд с правами его предполагаемых жертв, предусмотренными Первой поправкой.

«Не все предполагаемые жертвы будут участниками этого дела, и полное ограничение их высказываний заставит замолчать людей, которые, возможно, никогда не будут иметь никакого отношения к разбирательству здесь. И в любом случае, менее ограничительные альтернативы должны быть рассмотрены и отклонены, прежде чем налагать ограничение на высказывания», - говорится в постановлении судьи.

В своем интервью Берджесс поведал публике, что видел кадры, где двое мужчин-звезд, будучи несовершеннолетними, «преследовались» на вечеринках. Видео ему якобы попалось на флешке, которую хранила покойная бывшая девушка Комбса, Ким Портер, умершая в 2018 году. Он добавил, что «все» звезды, зафиксированные камерой, по-видимому, находились под воздействием наркотиков или алкоголя.

Против того, чтобы дать Комбсу возможность выйти из тюрьмы, категорически выступают прокуроры. Они утверждают, что Комбс представляет физическую угрозу для свидетелей и потерпевших и занимается подкупом свидетелей, контактируя с определенными лицами, связанными с делом.