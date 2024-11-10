ВИДЕО Только что ставшая мамой Элина Нечаева впервые показала своего малыша

10 ноября 2023 года Элина Нечаева отметила свой 33-й день рождения. Помимо празднования личного праздника, она вместе со своим 34-летним мужем Ахмедом Муссой отпраздновала и первый День отца! Оперная певица поделилась этой новостью в эфире программы Hommik Anuga.

В воскресенье вечером Элина, которая стала мамой полторы недели назад, разместила в социальных сетях первые фотографии своего маленького сына.

«Этот день рождения особенно значим!»

В программе Hommik Anuga Элина рассказала, что ее первенец появился на свет раньше срока, но уверила, что малыш крепнет. «У сына все хорошо! Он с удовольствием ест! Как и мама с папой, очень любит поесть», - поделилась Элина.

«Растет прекрасно! При рождении он был совсем крошечным - всего 47 см ростом и весом менее двух с половиной килограммов. Но за короткое время уже вытянулся. Напоминает маленького паучка с длинными ручками и ножками», - смеется Нечаева.

Около месяца назад она была в гостях в программе Ringvaade, где подтвердила, что ждет ребенка, и сообщила, что успела выйти замуж.