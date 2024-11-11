ГОРОСКОП НА 11 НОЯБРЯ Близнецам лучше не тратить деньги в начале дня, а Весам не стоит спешить

Близнецы

Не спешите тратить деньги в начале дня. Это определенно не лучшее время для крупных покупок или заключения серьезных сделок. Нежелательно также давать в долг или обращаться за кредитом. В остальном это время благоприятно. Оно хорошо подходит для деловых переговоров. Вы находите способ убедить в своей правоте тех, кто в ней сомневался. Вторая половина дня будет очень беспокойной и столь же плодотворной. Да, нужно будет заниматься тысячей дел сразу. Но когда это вас пугало? Сейчас можно справиться с тем, что неделями откладывалось на потом. Пользуйтесь моментом!

Рак

День, когда вам многое по силам. Однако не последнюю роль тут играет поддержка союзников, так что подумайте, на кого вы можете положиться, кто готов поддержать ваши идеи. Когда рядом друзья или просто люди, разделяющие ваши интересы, трудности не пугают, преграды легко преодолеваются и даже самые смелые планы становятся вполне реальными. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы понимаете, чего хотят от вас окружающие, но не пытаетесь оправдать их ожидания любой ценой. Интуиция безошибочно подсказывает, когда можно пойти на компромисс, а когда лучше стоять на своем.

Лев