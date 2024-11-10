Позвольте себе быть привлекательнее: эти продукты не только делают нас красивее, но и умнее

Кроме того, многие из этих продуктов помогают снизить уровень депрессии, что способствует более ясному мышлению и эффективному действию. Эти вкусные продукты для красоты и мозга достойны того, чтобы появиться на вашем столе!

Лосось

Лосось и другие виды рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами (например, сельдь, форель, палтус), полезны для мозга, так как магний и витамины группы B помогают сосредоточиться и снизить уровень стресса. Также это настоящие «рыбы красоты»: благодаря полезным жирам кожа становится мягкой и увлажненной, волосы растут густыми и блестящими.

Авокадо

Авокадо, богатый витаминами группы B, полезными жирами, калием, магнием, клетчаткой и белками, – настоящий «заряд красоты и здоровья». Он увлажняет кожу изнутри, способствует росту волос и даже улучшает настроение.

Асаи

Асаи активно борется со свободными радикалами, помогает в борьбе с депрессией, улучшает память и состояние кожи.

Семена чиа

Семена чиа содержат большое количество магния, железа, витаминов группы B, калия, клетчатки, омега-3 жирных кислот и белков. Всего одна-две столовые ложки в день оказывают огромную пользу для волос, ногтей и кожи.

Зеленый чай

Зеленый чай - это не просто напиток, а «напиток для мозга». Антиоксиданты в его составе уменьшают стресс и воспаления в организме. Зеленый чай также помогает бороться с усталостью и предотвращает появление морщин.

Шпинат

Шпинат содержит много фолатов, витаминов группы B, магния, железа, витаминов A, C и E, клетчатки, хлорофилла и белков. Его определенно стоит добавить в рацион!

Какао

Сырой какао содержит мало калорий, но много антиоксидантов. Он помогает бороться со стрессом, заряжает энергией, улучшает состояние кожи, делает волосы блестящими, а ногти - крепче и стимулирует их рост.