«Раньше она была как доска!» Бюст звезды эстонского реалити-шоу вызвал вопросы у пользователей

По словам поклонников, 25-летняя Сейди Воогре, которая стала известна несколько лет назад из реалити-шоу Rannamaja, увеличила грудь. «У нее определенно новая грудь», - пишет одна из читательниц редакции.
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Помимо участия в реалити-шоу, она позже попробовала себя в роли ведущей. Она работает воспитателем в детском саду, но при этом является популярным блогером. У нее десятки тысяч поклонников в TikTok и Instagram, с которыми она делится своей повседневной жизнью.