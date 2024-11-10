Похоже, еще один голливудский герой постепенно становится жертвой возраста и, как следствия, серьезнейших проблем со здоровьем. Инсайдер сообщает, что 77-летний Арнольд Шварценеггер столкнулся с последствиями занятий бодибилдингом в прошлом - и теперь актер все больше походит на тех слабаков, которых высмеивал, будучи молодым и сильным, пишет Super.
77-летний Арнольд Шварценеггер «медленно исчезает» из-за занятий бодибилдингом в прошлом
Источник сообщил изданию, что «терминатору» пришлось сменить привычные тренировки на щадящую физиотерапию. Таким образом Шварценеггер старается поддерживать себя в форме - ведь более активных занятий спортом его кости и мыщцы, пострадавшие в результате долгих лет бодибилдинга и опасных трюков на съемках, могут попросту не выдержать.
«Он нанес своему телу огромный ущерб, что привело к многочисленным травмам. Боли и недуги сохраняются и по сей день. Он стал гораздо менее подвижным, чем раньше», - поделился инсайдер, добавив, что герой боевиков превращается в слабака, а его мышцы медленно исчезают.
Только за последние пару лет экс-губернатор Калифорнии пережил более пяти операций - на манжете плеча, спине, коленях, ноге. Ему также заменили тазобедренный сустав и установили новый кардиостимулятор.