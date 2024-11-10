77-летний Арнольд Шварценеггер «медленно исчезает» из-за занятий бодибилдингом в прошлом

Источник сообщил изданию, что «терминатору» пришлось сменить привычные тренировки на щадящую физиотерапию. Таким образом Шварценеггер старается поддерживать себя в форме - ведь более активных занятий спортом его кости и мыщцы, пострадавшие в результате долгих лет бодибилдинга и опасных трюков на съемках, могут попросту не выдержать.

«Он нанес своему телу огромный ущерб, что привело к многочисленным травмам. Боли и недуги сохраняются и по сей день. Он стал гораздо менее подвижным, чем раньше», - поделился инсайдер, добавив, что герой боевиков превращается в слабака, а его мышцы медленно исчезают.

Только за последние пару лет экс-губернатор Калифорнии пережил более пяти операций - на манжете плеча, спине, коленях, ноге. Ему также заменили тазобедренный сустав и установили новый кардиостимулятор.