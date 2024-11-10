Выбрана самая красивая девушка на планете: что известно о 21-летней красавице

Объявлены итоги одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты - «Мисс Земля». Церемония награждения состоялась в филиппинском городе Параньяке. Трансляция шоу уже доступна для просмотра на YouTube.

Сообщается, что в отборе участвовали девушки из 76 стран, однако финалистками по традиции стали лишь четыре красавицы - по одной на каждую стихию. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», но свои лавры получают и другие стихии - Воздуха, Огня и Воды.

Фаворитками конкурса изначально считались Храфнхильдур Гаральдсдоттир из Исландии и Беа Миллан-Виндорски (США). Прогнозы частично оправдались: американка получила титул «Мисс Вода», а исландка стала «Мисс Воздух», а вот звание «Мисс Огонь» получила Нива Антезана из Перу.

Абсолютной победительницей оказалась 21-летняя Джессика Лейн - это первая представительница Австралии, которой удалось получить этот титул.

Джессика учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество. Принимала активное участие в природоохранных инициативах, собирала деньги на исследования лейкемии, а также добивалась замены устаревших сетей для защиты пляжей от акул, в которых запутываются другие животные.

Кстати, «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты вместе с «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл». Отбор проводится с 2001 года. Соревнуясь за первое место, конкурсантки участвуют в различных промежуточных этапах, в частности конкурсе талантов, показе вечерних платьев, дефиле в купальниках, а также демонстрации нарядов из переработанных материалов.