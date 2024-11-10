Топ-модель 90-х трагически умерла на греческом острове в возрасте 46 лет

По информации Daily Mail, она была госпитализирована 21 октября на греческом острове Кос, где отдыхала с мужем Найджелом. После того как врачи оценили состояние пациентки, было принято решение по воздуху эвакуировать ее в госпиталь с лучшим оборудованием на острове Крит. Там Джорджину пытались спасти в течение пяти дней - увы, безуспешно.

Причина смерти Купер пока не разглашается. По информации издания WWD, британка перенесла кровоизлияние в мозг в результате «долгого коронавируса». Эту информацию косвено подтверждает бывший агент модели Дин Гудман.

«Джорджина плохо себя чувствовала во время пандемии, у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем, она часто ложилась в больницу. Но у нее были планы на будущее. Она только что вышла замуж и с нетерпением ждала своей будущей жизни. Все опустошены. Она была настоящей суперзвездой», - рассказал он таблоиду Daily Mail.

Джорджина начала свою карьеру в возрасте 13 лет, когда заняла третье место на престижном модельном конкурсе Elite Look of the Year. А ее первый большой прорыв произошел в 15 лет после появления в музыкальном клипе группы Bon Jovi. В середине 90-х она наряду с Кейт Мосс стала одним из самых узнаваемых лиц эпохи cool Britannia («крутая Британия») благодаря своей нетипичной для модели внешности и щербинке между передними зубами.

В начале 2000-х Джордж, как ее называли друзья, оставила подиум, чтобы сосредоточиться на воспитании сына Сонни. В последнее время она работала в сфере гостиничного бизнеса в Кенте.

Только в начале июня Джорджина поделилась радостной новостью - модель и ее возлюбленный сыграли свадьбу в местном пабе. Медовый месяц супруги провели все на том же острове Кос и вернулись туда конце октября, не подозревая, что их ждет трагедия.