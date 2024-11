Топ-модель 90-х трагически умерла на греческом острове в возрасте 46 лет

Джорджина начала свою карьеру в возрасте 13 лет, когда заняла третье место на престижном модельном конкурсе Elite Look of the Year. А ее первый большой прорыв произошел в 15 лет после появления в музыкальном клипе группы Bon Jovi. В середине 90-х она наряду с Кейт Мосс стала одним из самых узнаваемых лиц эпохи cool Britannia («крутая Британия») благодаря своей нетипичной для модели внешности и щербинке между передними зубами.