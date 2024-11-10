Кейт Миддлтон впервые после курса химиотерапии посетила мероприятие вместе с принцем Уильямом и Карлом III

42-летняя принцесса Уэльская появилась на мероприятии в черном платье-пальто и черных туфлях. Ее образ дополняли клатч в тон, ожерелье с жемчужной подвеской и жемчужные серьги, которые раньше принадлежали принцессе Диане.

Традиционно на концерте по такому важному поводу отметились и другие члены британской королевской семьи: Карл III, принц Уильям, королевская принцесса Анна и её муж Тимоти Лоренс, герцог и герцогиня Глостерские Ричард и Биргитта, герцог Кентский Эдвард. Все они прикрепили к одежде брошь в виде мака, которая со времен Первой мировой войны является символом памяти.

77-летняя Королева Камилла в этот раз пропустила событие. Это связано с состоянием ее здоровья - у нее обнаружили инфекцию дыхательных путей.

В этом году у многих членов королевской семьи Великобритании выявили проблемы со здоровьем. В феврале стало известно, что у Карла III обнаружили рак - это вынудило его временно отойти от дел. Весной 75-летний монарх вернулся к исполнению своих обязанностей, но продолжает проходить лечение.

Позже врачи диагностировали онкологическое заболевание у Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и на некоторое время пропала из публичного пространства.

Это привело к появлению множества теорий заговора: кто-то даже предполагал, что Кейт не выдержала измены 42-летнего Уильяма и сбежала из дворца. По признанию самого Уильяма, прошедший год был «самым тяжелым в его жизни».