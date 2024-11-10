После программы Kuuuurija, вышедшей на прошлой неделе, внимание общественности привлекли вопросы, касающиеся служебного автомобиля нынешнего главы Ярва. В редакцию также поступили намеки на то, что у бывшего главы волости Райта Пихельгаса до сих пор якобы в распоряжении служебный автомобиль и топливная карта. «Представленная информация основана на ложных данных и недопонимании», - заявила специалист по связям с общественностью администрации Ярва, опровергнув все слухи.
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Администрация Ярва опровергает слухи о бывшем главе волости: это не соответствует действительности
«Говорят, что в распоряжении бывшего главы волости Ярва Райта Пихельгаса до сих пор находятся служебный автомобиль и топливная карта. В настоящее время он является председателем волостного собрания, и при уходе с поста получил значительную сумму. Известно, что председатель собрания фактически не проживает в волости Ярва и должен совершать рабочие поездки из Тарту», - отметил житель, написавший в редакцию.