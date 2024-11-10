Администрация Ярва опровергает слухи о бывшем главе волости: это не соответствует действительности

После программы Kuuuurija, вышедшей на прошлой неделе, внимание общественности привлекли вопросы, касающиеся служебного автомобиля нынешнего главы Ярва. В редакцию также поступили намеки на то, что у бывшего главы волости Райта Пихельгаса до сих пор якобы в распоряжении служебный автомобиль и топливная карта. «Представленная информация основана на ложных данных и недопонимании», - заявила специалист по связям с общественностью администрации Ярва, опровергнув все слухи.