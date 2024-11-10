Ошибка эстонского политика рассмешила пользователей социальных сетей

Президентские выборы в США этого года вызвали много обсуждений как до, так и после их проведения. Как всегда, нашлись и те, кто остался разочарован результатами, и те, кто очень доволен победой Дональда Трампа.

Политик Март Каллас оказался среди последних и решил поделиться своей радостью в Facebook. В своем посте он вместо эстонского языка решил использовать английский, написав фразу, адресованную Камале Харрис, вынужденной смириться с поражением: «You are faired Kamala!»

Смысл фразы «Ты уволена, Камала!» не потерялся, но знатоки английского языка сразу заметили ошибку в слове «faired», которое должно писаться как «fired».

Эта ошибка вызвала много шуток, например, на платформе X. Один из пользователей оставил комментарий: «Что тут сказать, просто…» - и перевел фразу через Google Translate, который еще больше изменил смысл.

mis ma oskan öelda, tõesti pic.twitter.com/BTF6Il9am9 — KristjanK 🇺🇦 🇪🇪 (@krepssound) November 6, 2024

Другой пользователь пошутил: «Mart on fairied» и прикрепил картинку моющего средства Fairy.

«Спасибо, это было первое, над чем я посмеялся за день», - поблагодарил еще один комментатор пару дней назад.

Однако в комментариях под постом в Facebook нашлось и более серьезное замечание. Один из пользователей отметил, что именно такие языковые ошибки привели к приходу Трампа к власти.

«Согласно статистике 2024 года, 21 процент взрослых в США неграмотны. 54 процента взрослых читают на уровне ниже шестого класса», - отметил пользователь, ссылаясь на электорат Трампа.

На сегодняшний день Каллас уже исправил ошибку в своем посте.