ФОТО Увиденное на улице Таллинна заставило ирландского актера выругаться

Кинофестиваль PÖFF в этом году только начался, а на черной дорожке уже замечены первые звезды! В субботу на фестиваль прибыл ирландский актер Лоуренс О’Фуаран, известный по ролям в популярных сериалах и работе с британским режиссером Гаем Ричи. Однако даже его богатый опыт не уберег актера от удивления на улицах Таллинна.