Кинофестиваль PÖFF в этом году только начался, а на черной дорожке уже замечены первые звезды! В субботу на фестиваль прибыл ирландский актер Лоуренс О’Фуаран, известный по ролям в популярных сериалах и работе с британским режиссером Гаем Ричи. Однако даже его богатый опыт не уберег актера от удивления на улицах Таллинна.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Увиденное на улице Таллинна заставило ирландского актера выругаться
9 ноября 34-летний О’Фуаран, родившийся в Ирландии, появился на черной дорожке ПÖФФ. Хотя его имя может быть незнакомо широкой аудитории, он снялся в нескольких известных сериалах и сотрудничал с легендарным Гаем Ричи.