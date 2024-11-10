Вс, 10.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Увиденное на улице Таллинна заставило ирландского актера выругаться

Copy

Кинофестиваль PÖFF в этом году только начался, а на черной дорожке уже замечены первые звезды! В субботу на фестиваль прибыл ирландский актер Лоуренс О’Фуаран, известный по ролям в популярных сериалах и работе с британским режиссером Гаем Ричи. Однако даже его богатый опыт не уберег актера от удивления на улицах Таллинна.

9 ноября 34-летний О’Фуаран, родившийся в Ирландии, появился на черной дорожке ПÖФФ. Хотя его имя может быть незнакомо широкой аудитории, он снялся в нескольких известных сериалах и сотрудничал с легендарным Гаем Ричи.

По данным IMDb, О’Фуаран начал карьеру в 2015 году с роли в британской криминальной драме «Red Rock», после чего снялся в одном из эпизодов всемирно известного «Игры престолов». В 2017 году он принял участие в сериале «Викинги», а в 2022 году исполнил главную роль в мини-сериале Netflix «Ведьмак: Происхождение крови», где играл с лауреаткой «Оскара» Мишель Йео.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх