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ГАЛЕРЕЯ На яркой вечеринке в столичном казино выступила звезда 2000-х

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В пятницу вечером в казино Olympic Park выступила звезда 2000-х Ева Симонс. На один вечер казино в центре Таллинна превратилось в сверкающую танцевальную площадку, где гости могли насладиться выступлением поп-звезды в полной мере.

Зрителей завораживали известные хиты Евы Симонс, такие как «This is Love», «Take Over Control» и «Policeman». Зрелищное шоу подарили танцоры Dance Act Empire Show, а приятным сюрпризом стало выступление одного из лучших эстонских велоакробатов Берта Рибула. Музыкальный вечер завершил DJ Рами Лилл.

Звезда 2000-х Ева Симонс. 
Звезда 2000-х Ева Симонс. Фото: Andres Mets

Смотрите фотографии, чтобы узнать, кто был на вечеринке и как прошел вечер!

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