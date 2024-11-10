В пятницу вечером в казино Olympic Park выступила звезда 2000-х Ева Симонс. На один вечер казино в центре Таллинна превратилось в сверкающую танцевальную площадку, где гости могли насладиться выступлением поп-звезды в полной мере.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На яркой вечеринке в столичном казино выступила звезда 2000-х
Зрителей завораживали известные хиты Евы Симонс, такие как «This is Love», «Take Over Control» и «Policeman». Зрелищное шоу подарили танцоры Dance Act Empire Show, а приятным сюрпризом стало выступление одного из лучших эстонских велоакробатов Берта Рибула. Музыкальный вечер завершил DJ Рами Лилл.
Смотрите фотографии, чтобы узнать, кто был на вечеринке и как прошел вечер!