Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

Как сообщает издание InTouch, Круз отдаст большую часть своих заработков для сейентологической церкви. Как эксклюзивно рассказал высокопоставленный источник, который работал с артистом над несколькими крупными проектами за последние несколько лет.

На протяжении многих лет участие актера в Церкви подвергалось интенсивным спекуляциям в прессе, особенно учитывая тайны, все еще окружающие организацию и ее лидера.

«После всех хитов и всех звездных ролей экономика кинокарьеры Тома по-прежнему полностью перевернута с ног на голову из-за его преданности сайентологии и его готовности подкрепить ее деньгами прямо из собственного кармана», - объясняет источник.

«У Тома должны быть сотни миллионов долларов за десятилетия его успеха, но он живет совсем не так, и, особенно в последние несколько лет, он сократил свои активы в сфере недвижимости и фактически живет на чемоданах, переходя от одного кинопроекта к другому практически без отпуска», - добавляет он.

Второй источник сообщил еще в августе, что у самого выдающегося из всех актеров «буквально нет друзей» из-за бешеного темпа работы, когда он годами практически безостановочно «перескакивал» с одной съемочной площадки на другую.