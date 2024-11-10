Умер звезда фильма «Пункт назначения»

Как пишет издание People, сегодня представитель знаменитости официально подтвердил его уход в мир иной. По его словам, Тони провел последние дни своей жизни в своем доме в Калифорнии, США.

При этом его менеджер не стал раскрывать, что именно стало причиной смерти Тодда. Издание Variety сообщает, что у кинозвезды осталось двое детей: дочь Ариана и сын Алекс.

О смерти актера также сообщила его коллега - американская артистка Вирджиния Мэдсен. Она почтила память Тони, опубликовав архивное фото со съемок с ним. К слову, актеры вместе снимались в ленте «Кэндимен».

«Действительно поэтический человек. Голос, от которого можно было легко потерять сознание. Благодаря Бернарду Роузу мы действительно создали готический роман. Вот почему фильм живет. Нежная душа с глубоким знанием искусства. Ему нравились поклонники, и он никогда не стеснялся, когда фанаты подходили к нему, чтобы сфотографироваться. Редкий актер, который позволял себе быть открытым к вниманию публики», - высказалась о Тодде Вирджиния.

Актер стал известным благодаря роли антагониста в культовом хорроре 1992 года «Кэндимен». Он повторно сыграл эту роль в перезапуске ленты 2021 года. Также он снимался в оскароносной картине «Взвод».

Тони появлялся во многих других фильмах и сериалах. Его роли в фильмах «Пункт назначения» (серия картин, где он сыграл мистического персонажа Уильяма Бладаворта), сериале «Звездный путь» и «Сновидение» известны на весь мир. Он посвятил более 30 лет своей жизни кино и в целом снялся в более 100 картинах.

Тодд также занимался озвучкой видеоигр и анимационных проектов, в частности, Call of Duty, Half-Life, «Человек-паук 2», "Dota 2" и «Трансформеры: Возрождение падших».