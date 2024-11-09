«Спасибо, Postimees и покупатели!» На юбилейный концерт Герли Падар удалось продать больше билетов

«30 лет - это одновременно очень длинный и очень короткий срок, за который можно натворить немало глупостей, но и воплотить большие мечты, наступить на все грабли и сиять, как самая яркая елка. В любом случае, все это нужно отметить настоящим днем рождения, полным хорошей музыки, веселых историй и пикантных моментов. Точно как в самой жизни. Энергичный юбилейный концерт включает в себя музыкальные номера - от Laulukarussell до Евровидения», - говорится в описании концерта 44-летней Падар.