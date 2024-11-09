На аукционе был продан кусок свадебного торта, оставшийся со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Кусок торта, приготовленный 77 лет назад, был найден под кроватью и был продан за цену, многократно превышающую ожидаемую.
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«Я бы не стал его есть»: на аукционе за несколько тысяч евро был продан кусок торта 77-летней давности
Торт был подарен молодоженам домработницей Холиудхаусского дворца в Эдинбурге Мэрион Полсон. Десерт подавали 2000 гостям на свадьбе королевской пары в 1947 году. Фруктовый торт был высотой 2,7 метра, состоял из четырех ярусов и весил 227 килограммов.