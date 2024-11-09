Бейонсе установила новый рекорд по числу номинаций на премию «Грэмми»

До этого у каждого из них было по 88 номинаций, последний альбом Cowboy Carter позволил певице вырваться вперед, причем сразу с большим отрывом.

В этом году в борьбе за «Грэмми» она лидирует с 11 номинациями, включая награды за лучший альбом года, лучший альбом в стиле кантри, а ее хит Texas Hold 'Em претендует на то, чтобы стать песней года.

Ей предстоит сразиться с Тейлор Свифт, Сабриной Карпентер, Билли Айлиш, Кендриком Ламаром, Post Malone и Charli XCX.

В списке номинантов этого года - и группа Beatles с синглом Now And Then. Этот незаконченный трек Джона Леннона был выпущен в прошлом году, после того как его удалось доработать при помощи искусственного интеллекта.

В этом году исполняется ровно 60 лет с тех пор, как ливерпульская четверка впервые была номинирована на звание лучшего нового исполнителя, победа в которой им была обеспечена.

На счету Бейонсе уже несколько рекордов Академии звукозаписи: она 32 раза выигрывала награду в качестве сольного исполнителя и еще трижды - в составе группы Destiny«s Child.

Однако, хотя на победу в самой желанной категории «лучший альбом года» ее пластинки претендовали четырежды, именно в этой номинации ей до сих пор никак не удавалось победить.

«Я не хочу смущать эту молодую леди, - сказал он в присутствии Beyonce. - Но у нее больше "Грэмми", чем у всех остальных, и она никогда не выигрывала альбом года».

В этом году основную конкуренцию Бейонсе составит Тейлор Свифт, пластинки которой уже побеждали в категории «Альбом года» четыре раза - больше, чем кто-либо.

Последний альбом певицы The Tortured Poets Department, продержавшийся на первой строчке хит-парада Billboard целых 15 недель, может довести этот рекорд до пяти.

Новый альбом Тэйлор Свифт The Tortured Poets Department: публичный душевный стриптиз после разрыва

Среди других претендентов на главный приз - Charli XCX со своей пластинкой Brat, и многолетняя любимица «Грэмми» Билли Айлиш со сложным и экспериментальным третьим студийным альбомом Hit Me Hard And Soft.

Победители этого года будут объявлены на церемонии в Лос-Анджелесе 2 февраля следующего года.