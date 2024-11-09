Мадонна выразила негодование в связи с победой Дональда Трампа

«Сегодня утром я проснулась с мыслью о том, что Америка ненавидит женщин. <...> Я спустилась в комнату к моим дочерям, которые обучаются дома - они в это время проходили тест. Я обняла их и расплакалась. Они так расстроены из-за выборов, а им всего 12», - написала певица.

Напомним, что всего у 66-летней Мадонны шестеро детей: биологические - 28-летняя Лурдес и 24-летний Рокко, а также приемные - 19-летний Давид, 18-летняя Мерси и 12-летние близнецы Стелла и Эстер. Стелла и Эстер родом из африканской страны Малави.

По словам артистки, она теперь не уверена, не будет ли считать новое правительство США ее дочерей «паразитами», ведь Трамп известен своей жесткой позицией по отношению к мигрантам.

«Но Америка ненавидит не только женщин. Она ненавидит свободу. Люди хотят снижения налогов, и им все равно, если ради этого им придется жить в тоталитарном государстве. Я не хочу прощаться с нашей демократией!» - заявила Мадонна.

Певица убеждена, что то количество голосов, которое получил Трамп на выборах - явный показатель того, что американское общество готово смириться с диктатурой: «Я не хочу, чтобы мои друзья, которые не родились в США, оказались в лагерях для интернированных. Я хочу, чтобы мои дочери и их друзья <...> чувствовали, что их ценят. Чтобы к ним не относились как к гражданам второго сорта. Как могли женщины голосовать за Трампа? Мы так долго боролись за многое. Что нам теперь делать с этим чувством разочарования?».

В заключение звезда подчеркнула, что не теряет надежды, и призвала своих поклонников «бороться за свободу». Мадонну поддержали многие знаменитости.