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СЛУЧАЙ В ЭСТОНИИ Прогулка с собакой закончилась трагедией: «Его смерть была для меня шоком»

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Фото: Erakogu

Обычная субботняя утренняя прогулка с собакой завершилась нападением, которое стало смертельным для любимого питомца. «Это был шок», - комментирует женщина нападение на ее собаку.

26 октября утром Ирина отправилась на прогулку с собакой в волости Саку, Харьюмаа. Собака Ирины недавно умерла, и чтобы облегчить боль утраты, она решила взять себе 3-летнего миниатюрного шнауцера по кличке Роби.

«Я так привыкла к собакам, у меня было много собак за всю жизнь. Владельцы Роби доверили мне его на передержку. Мы договорились, что он останется жить у меня, но, к сожалению, произошла трагедия», - говорит Ирина.

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