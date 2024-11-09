СЛУЧАЙ В ЭСТОНИИ Прогулка с собакой закончилась трагедией: «Его смерть была для меня шоком»

26 октября утром Ирина отправилась на прогулку с собакой в волости Саку, Харьюмаа. Собака Ирины недавно умерла, и чтобы облегчить боль утраты, она решила взять себе 3-летнего миниатюрного шнауцера по кличке Роби.

«Я так привыкла к собакам, у меня было много собак за всю жизнь. Владельцы Роби доверили мне его на передержку. Мы договорились, что он останется жить у меня, но, к сожалению, произошла трагедия», - говорит Ирина.