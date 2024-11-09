Обычная субботняя утренняя прогулка с собакой завершилась нападением, которое стало смертельным для любимого питомца. «Это был шок», - комментирует женщина нападение на ее собаку.
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СЛУЧАЙ В ЭСТОНИИ ⟩ Прогулка с собакой закончилась трагедией: «Его смерть была для меня шоком»
26 октября утром Ирина отправилась на прогулку с собакой в волости Саку, Харьюмаа. Собака Ирины недавно умерла, и чтобы облегчить боль утраты, она решила взять себе 3-летнего миниатюрного шнауцера по кличке Роби.