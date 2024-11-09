Принц Уильям носит необычное украшение-подарок

Украшение из бисера с надписью «Папа» сделала для него его дочь, 9-летняя принцесса Шарлотта, пишет Page Six.

Впервые Уильяма сфотографировали с украшением дочери во время молодежной программы премии Earthshot Prize для лидеров климата в Кейптауне. Его яркий браслет выделялся на фоне черного костюма и серой рубашки.

5 ноября во время дискуссии на церемонии награждения премии Earthshot Prize принц Уильям соединил красочный браслет с темно-синим костюмом и белой рубашкой на пуговицах.

Яркий браслет принца Уильяма напоминает украшения из бисера, которые были в тренде во время тура Тейлор Свифт Era Tour. Принцесса Шарлотта является большой поклонницей певицы. Чтобы отпраздновать свой 42-й день рождения в июне, принц Уильям взял двоих старших детей на концерт Тейлор Свифт в Лондоне.