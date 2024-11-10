Можно разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях, определиться с планами, решить, за что стоит взяться в первую очередь. Удается избежать долгих сомнений, излишнего беспокойства. Хорошо понимая, чего хотят добиться, люди идут к цели, стараясь не тратить время напрасно.
ГОРОСКОП НА 10 НОЯБРЯ ⟩ У Дев отличный день, Ракам стоит быть внимательнее
Находят общий язык те, кто прежде не ладил; это оказывается гораздо проще, чем можно было предположить. Постарайтесь избежать переутомления, не испытывайте себя на прочность. Из-за усталости у многих портится настроение, люди становятся более раздражительными, возникают мелкие, но неприятные ссоры.
Овен
Сегодня вы более ранимы и обидчивы, чем обычно, и порой остро реагируете на пустяки, принимаете близко к сердцу замечания, над которыми в другое время просто посмеялись бы. Поэтому обсуждение важных вопросов не всегда проходит удачно: вы цепляетесь за мелочи, но можете упустить главное. Подумайте, не лучше ли отложить такие разговоры. День будет благоприятным для хорошо знакомой работы. Вы успешно завершите дела, над которыми долго трудились, получите отличный результат. Учиться новому порой сложно, но вы настойчивы и со всем справляетесь.
Телец
Едва ли удастся избежать разногласий и споров, но они не смогут испортить отношения. Вы уважаете чужую точку зрения, понимаете, что иногда гораздо полезнее пойти на уступки, чем настаивать на своем. Многим Тельцам сегодня полезен их жизненный опыт: благодаря ему представители знака в любых обстоятельствах быстро принимают верные решения. Подходящий день для дел, требующих сосредоточенности, аккуратности, внимания к деталям. Вы ничего не упускаете из виду, замечаете мелочи, не допускаете ошибок. Не возникнет проблем с оформлением документов, составлением запросов в государственные организации.
Близнецы
Многое складывается хорошо и беспокоиться не о чем. Удачное стечение обстоятельств позволяет достичь какой-то важной цели или решить проблему, которая в последнее время беспокоила и вас, и ваших близких. Можно исправить ошибки, допущенные раньше, наверстать упущенное. Вы не тратите время напрасно, успеваете даже больше, чем ожидали. Недоброжелатели и соперники просто не могут за вами угнаться, даже если очень стараются. Вторая половина дня радует приятными сюрпризами. Сбываются тайные желания некоторых представителей знака, есть шанс получить именно то, о чем вы давно мечтали.
Рак
Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с коллегами и деловыми партнерами. Сейчас особенно важно избежать конфликтов, даже незначительных взаимных претензий: они могут стать преградой для дальнейшего сотрудничества. В остальном день благоприятен. Вы успешно завершите дело, которому отдали много сил, добьетесь отличного результата в том, что раньше не получалось. Легко запоминается все полезное и нужное, вы многому учитесь на лету. Дома не возникает проблем, с близкими вы отлично ладите.
Лев
Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела; в начале дня это может изрядно раздражать. Порой возникают сомнения в том, сами ли вы ставите какие-то цели или кто-то их вам навязывает. Полезно будет даже ненадолго остаться наедине с собой, чтобы обдумать происходящее; это позволит определиться с планами. В остальном день благоприятен. Он подходит для сложных дел: вы внимательны, не допускаете ошибок, со всем справляетесь отлично. Какое-то неожиданное происшествие, удачное совпадение позволит вам неплохо заработать.
Дева
Отличный день для любых важных разговоров, обсуждения дел, которые сейчас для вас особенно интересны. Удается найти новых союзников, в том числе весьма влиятельных. О своих идеях и планах вы рассказываете так, что никто не может остаться к ним равнодушным; наверняка найдутся желающие помочь вам осуществить задуманное. Прежде, чем взяться за что-то новое, убедитесь, что старые дела благополучно завершены и потребуют внимания. Сегодня вам может быть сложно решать несколько вопросов одновременно, думать о многих вещах сразу. Лучше действовать последовательно.
Весы
Лучше не спорить. Окружающие не во всем согласны с вами, но подобрать убедительные аргументы едва ли удастся. Подождите немного: ваша правота вскоре станет очевидна всем. В делах лучше полагаться на проверенных союзников, а с новыми быть настороже. Такая разборчивость позволит избежать многих неприятных моментов, досадных неудач. Любые вопросы, связанные с деньгами, стоит решать без спешки. Даже мелкие покупки стоит обдумать как следует, поскольку есть риск приобрести не совсем то, что вам нужно.
Скорпион
Вы настойчивы и уверены в себе, это часто помогает добиться успеха. Непростые задачи не пугают вас, наоборот, вызывают интерес и азарт. Вы беретесь за то, с чем не справились другие, и добиваетесь отличных результатов. Окружающие замечают это. Восхитившись вашими успехами, многие хотят познакомиться поближе. День отлично подходит для общения. Вы на многих производите хорошее впечатление, нравитесь даже тем, кто обычно замечает только чужие недостатки. Вечер радует хорошими новостями. Часто они связаны с поездками, запланированными на ближайшее будущее.
Стрелец
За новые дела лучше браться в начале дня: справиться с ними будет проще, потому что вы сразу поймете, как нужно действовать. В это же время удастся быстро решить какие-то вопросы, связанные с оформлением документов, требующие контактов с государственными организациями. Вторая половина дня – отличное время для отдыха, приятных встреч, каких-то занятий, поднимающих настроение. Старайтесь не переутомляться, не заниматься чем-то трудным, избегать стрессовых моментов. Полезно будет сменить обстановку, прогуляться или отправиться в небольшую поездку.
Козерог
Как бы ни складывался день, что бы ни случалось, вы сохраняете спокойствие. И правильно делаете: именно это помогает принять правильные решения, разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях, а порой просто понять, что и почему происходит. Общение с вами многим помогает настроиться на позитивный лад. Многие хотят узнать о вас побольше, потому что догадываются: это может быть им полезно. День подходит для романтического свидания, общения с человеком, который вам особенно дорог. Сейчас вы хорошо понимаете друг друга, отношения становятся по-настоящему близкими.
Водолей
Утомительный, но плодотворный день. Вы успеете многое, не только справитесь со своими делами, но и поможете тем, кто оказался в сложной ситуации. Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, но они не помешают вам, разве что поволноваться в первой половине дня заставят. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Понимая, что успех не за горами, вы действуете решительнее. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы проявить инициативу в деловых и личных отношениях, сделать какие-то важные шаги. Нет сомнений в том, что ваши идеи получат поддержку.
Рыбы
Не спешите. Начало дня едва ли подходит для того, чтобы браться за важные дела или обсуждать серьезные вопросы; лучше заняться чем-нибудь попроще. В это же время поступает много удивительных известий. Не всему стоит верить сразу: не исключено, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Вторая половина дня, напротив, складывается удачно. Это хороший период для того, чтобы размышлять и строить планы: вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и быстро догадываетесь, как это можно сделать. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.