УТРЕННЯЯ ВСПЫШКА ГНЕВА «Иди на х*й!» Эстонский артист оставил местному заведению грубое послание

«Иди на х*й», - высказался в соцсетях музыкант, актер и режиссер Март Сандер . Рано утром в пятницу Сандер опубликовал в своих Instagram-историях короткий видеоклип, посвященный одному из заведений в Старом городе Таллинна.

«Иди на х*й, Dubliner!» - сказал Сандер и повторил эту фразу несколько раз. Он подчеркнул свое послание средним пальцем, который показал в камеру с разочарованным выражением лица. В завершение, чтобы усилить послание, он показал два средних пальца одновременно.