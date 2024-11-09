Кинорежиссер Март Сандер опубликовал видеоклип в своих соцсетях. На видео Сандер послал куда подальше бар Dubliner, который находится в Старом городе Таллинна. Сандер якобы сказал сотруднику, что у него есть разрешение снимать в баре после закрытия, но управляющий заявил редакции Elu24 обратное.
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УТРЕННЯЯ ВСПЫШКА ГНЕВА ⟩ «Иди на х*й!» Эстонский артист оставил местному заведению грубое послание
«Иди на х*й», - высказался в соцсетях музыкант, актер и режиссер Март Сандер. Рано утром в пятницу Сандер опубликовал в своих Instagram-историях короткий видеоклип, посвященный одному из заведений в Старом городе Таллинна.