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УТРЕННЯЯ ВСПЫШКА ГНЕВА «Иди на х*й!» Эстонский артист оставил местному заведению грубое послание

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Фото: Mihkel Maripuu

Кинорежиссер Март Сандер опубликовал видеоклип в своих соцсетях. На видео Сандер послал куда подальше бар Dubliner, который находится в Старом городе Таллинна. Сандер якобы сказал сотруднику, что у него есть разрешение снимать в баре после закрытия, но управляющий заявил редакции Elu24 обратное.

«Иди на х*й», - высказался в соцсетях музыкант, актер и режиссер Март Сандер. Рано утром в пятницу Сандер опубликовал в своих Instagram-историях короткий видеоклип, посвященный одному из заведений в Старом городе Таллинна.

«Иди на х*й, Dubliner!» - сказал Сандер и повторил эту фразу несколько раз. Он подчеркнул свое послание средним пальцем, который показал в камеру с разочарованным выражением лица. В завершение, чтобы усилить послание, он показал два средних пальца одновременно.

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