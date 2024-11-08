ГАЛЕРЕЯ Первая леди Хелле Мери сквозь годы

Хелле Мери родилась 14 марта 1949 года в Рапла, окончила Театральной академию и работала в Эстонском драматическом театре. Она оставила актерскую карьеру в апреле 1992 года, когда ее муж, Леннарт Мери, принял пост посла Эстонии в Хельсинки.

С 6 октября 1992 года, когда Леннарт Мери вступил в должность президента Эстонской Республики, Хелле Мери исполняла обязанности супруги главы государства. «Занавес поднялся, и представление началось. Жизнь давала мне сцены», - вспоминает она.

В течение девяти лет Хелле Мери формировала роль первой леди в современной Эстонии, участвовала в разработке традиций и протокольных норм института президента.

Президент Алар Карис и Сирье Карис выражают глубокие соболезнования близким и друзьям Хелле Мери.

«Уход Хелле Мери разбивает сердце, это так неожиданно и болезненно. Мы встречались несколько раз. Хелле всегда давала мне советы, как оставаться спокойной и уверенной в любой ситуации, будучи при этом дружелюбной и заботливой, как супруга президента. В этот печальный момент мои мысли с дочерью Хелле Мери, ее близкими и друзьями», - сказала Сирье Карис.