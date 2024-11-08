Бен Аффлек снова готов к отношениям после разрыва с Дженнифер Лопес

«Он готов к этому», - рассказал источник издания.

Однако инсайдер добавил, что свидание не является первым в списке задач Аффлека.

«У Бена другие приоритеты, которые важнее», - отметил источник.

Сообщение от инсайдера появилось через несколько недель после того, как Джей Ло призналась, что «никого не ищет» на сегодняшний день и счастлива, что пока что одинока.

В интервью Interview артистка поделилась, что она «работает над собой» после того, как этим летом «весь ее мир развалился».

Джей Ло подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их второй свадебной церемонии.

Звезда сцены подчеркнула, что не заинтересована в свиданиях сейчас.

Она также сказала, что не жалеет «ни секунды» о боли, вызванной разрывом с Беном Аффлеком. Сейчас пара находится в бракоразводном процессе.