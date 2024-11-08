Оскароносный актер Бен Аффлек готов снова встречаться, чуть более чем через два месяца после того, как его жена Дженнифер Лопес подала на развод в августе 2024 года, пишет ET.
Бен Аффлек снова готов к отношениям после разрыва с Дженнифер Лопес
«Он готов к этому», - рассказал источник издания.
Однако инсайдер добавил, что свидание не является первым в списке задач Аффлека.
«У Бена другие приоритеты, которые важнее», - отметил источник.
Сообщение от инсайдера появилось через несколько недель после того, как Джей Ло призналась, что «никого не ищет» на сегодняшний день и счастлива, что пока что одинока.
В интервью Interview артистка поделилась, что она «работает над собой» после того, как этим летом «весь ее мир развалился».
Джей Ло подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их второй свадебной церемонии.
Звезда сцены подчеркнула, что не заинтересована в свиданиях сейчас.
Она также сказала, что не жалеет «ни секунды» о боли, вызванной разрывом с Беном Аффлеком. Сейчас пара находится в бракоразводном процессе.