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Бен Аффлек снова готов к отношениям после разрыва с Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Tinseltown/Shutterstock

Оскароносный актер Бен Аффлек готов снова встречаться, чуть более чем через два месяца после того, как его жена Дженнифер Лопес подала на развод в августе 2024 года, пишет ET.

«Он готов к этому», - рассказал источник издания.

Однако инсайдер добавил, что свидание не является первым в списке задач Аффлека.

«У Бена другие приоритеты, которые важнее», - отметил источник.

Сообщение от инсайдера появилось через несколько недель после того, как Джей Ло призналась, что «никого не ищет» на сегодняшний день и счастлива, что пока что одинока.

В интервью Interview артистка поделилась, что она «работает над собой» после того, как этим летом «весь ее мир развалился».

Джей Ло подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их второй свадебной церемонии.

Звезда сцены подчеркнула, что не заинтересована в свиданиях сейчас.

Она также сказала, что не жалеет «ни секунды» о боли, вызванной разрывом с Беном Аффлеком. Сейчас пара находится в бракоразводном процессе.

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