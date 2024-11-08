Кейт Миддлтон появится на публике после окончания химиотерапии: когда это произойдет

Букингемский дворец объявил, что принцесса Уэльская выйдет в свет накануне Недели памяти 10 ноября 2024 года, когда в стране чествуют погибших во всех войнах.

Жена будущего короля Великобритании собирается посетить службу памяти в Кенотафе и Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле в субботу. Это произойдет на фоне того, что она медленно возвращается к монаршим обязанностям после завершения курса химиотерапии.

В то время как Кейт Миддлтон присоединится к королевской семье на мероприятиях, присутствие королевы Камиллы будет зависеть от медицинской консультации в ближайшее время, сообщили во дворце, поскольку жена Карла III плохо себя чувствует из-за инфекции грудной клетки.

Объявление о следующем появлении принцессы Уэльской произошло после того, как принц Уильям поделился редким комментарием о состоянии жены. Во время появления в последний день своего тура по Южной Африке он признался, что это был один из «самых тяжелых лет» в его жизни.

Будущий британский суверен также заверил поклонников, что Кейт «чувствует себя очень хорошо».

«Она справляется очень хорошо, спасибо. И, надеюсь, она смотрит сегодня вечером. Подбадривайте меня. Она была потрясающей весь этот год», - отметил сын принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская рассказала о своем диагнозе в марте 2024 года, когда она сказала поклонникам, что «чувствует себя хорошо и с каждым днем становится сильнее». Супруга Уильяма была госпитализирована 16 января для плановой операции на брюшной полости, в результате чего и обнаружили онкологию.