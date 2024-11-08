Женщина поднялась на вершину Эвереста на восьмом месяце беременности

К мечте, несмотря на опасности

Женщина описала свой опыт в эмоциональном видео, где объяснила, почему решилась на такой рискованный шаг. «На 33-й неделе беременности я решила подняться на вершину Эвереста, думая, что это может быть мой последний шанс», - рассказала она.

«Страх и здравый смысл кричали: "Остановись!", но внутри меня горела эта мечта таким сильным пламенем - если не сейчас, то, возможно, никогда. Я знала о рисках, но чувствовала, что это мой последний шанс», - заявляет она.

«Для меня это была возможность следовать своей мечте, хотя я понимала, что ставлю под угрозу как жизнь своего ребенка, так и свою собственную», - призналась она. «Страх и волнение - от них не убежать. Я шагнула в неизвестность, оставив позади комфорт, к которому привыкла».

Достигнув вершины горы, женщина начала испытывать внезапные боли - первые схватки. «Там, среди ледяных ветров и холода Эвереста, я почувствовала первые сокращения и поняла, что пути назад нет... Мои силы были на исходе, и боль была невыносимой», - описала она напряженный момент.

На вершине горы началась срочная спасательная операция - вертолет прибыл к ней и ребенку как раз вовремя. «Я была почти в обмороке, но когда увидела вертолет, почувствовала облегчение и благодарность за то, что кто-то пришел спасти меня и моего ребенка», – вспоминала она.

В больнице женщине потребовалась неделя на восстановление. «После недели в больнице, когда я была дома и смотрела в глаза своему новорожденному сыну, я поняла, что его имя будет Эрик - в честь горы, которая подарила нам новую жизнь».

Противоречивые реакции

Многие люди раскритиковали ее поступок. «Это безумие! Ты должна заплатить за свою спасательную операцию», - прокомментировал один из зрителей.

«Это было очень глупое и эгоистично рискованное решение», - написал третий.

Женщина остается при своем мнении, подчеркивая, что это была глубоко личная мечта, которую она чувствовала, что должна воплотить, несмотря на смертельно опасные последствия.