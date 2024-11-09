ВИДЕО «Жизнь разделится на до и после!» Жители Таллинна рассказали о трудностях и радостях отцовства

Александр

Самое лучшее? Это, в прямом смысле, быть отцом. Воспитывать детей, быть для них примером. Все отдавать детям и жить ради них, чтобы они чувствовали поддержку, защиту, чтобы они знали, что в трудную минуту они могут обратиться к отцу. Это самое главное.

Труднее всего, когда дети к тебе не обращаются. В то же время, ты радуешься, ведь у них все хорошо и они твердо стоят на ногах.

Фото: Константин Седнев

Пауль

То, когда дети помнят о тебе и приходят поздравить с Днем отца. Сложно все, что связано с детьми. Это временные трудности, на самом деле, ничего тяжелого в этом нет. Ну, например, как у них обстоят дела в школе, справляются ли они итд.

Фото: Константин Седнев

Харри

Самое лучшее - быть отцом, быть хорошим отцом. Самые большие трудности связаны с экономическим состоянием. За все нужно платить, а зарплата мизерная. Мне приходится работать в трех разных местах, чтобы нормально жить.

Фото: Константин Седнев

Меелис

Любовь, которая должна быть во всем, начиная от взаимодействий с детьми, заканчивая воспитанием. Тогда все будет хорошо. Я даже не знаю.... У меня не возникало никаких трудностей.

Фото: Константин Седнев

Александр

Самое лучшее? Дети, а самое трудное - научить их уму-разуму.

Фото: Константин Седнев

Вильяр