День отца - праздник, посвященный роли отцов в жизни семьи и воспитании детей. В этот день дети выражают благодарность, чтобы подчеркнуть, насколько важен отец в их жизни. В чем же заключается самая большая трудность и радость отцовства? Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ «Жизнь разделится на до и после!» Жители Таллинна рассказали о трудностях и радостях отцовства
Александр
Самое лучшее? Это, в прямом смысле, быть отцом. Воспитывать детей, быть для них примером. Все отдавать детям и жить ради них, чтобы они чувствовали поддержку, защиту, чтобы они знали, что в трудную минуту они могут обратиться к отцу. Это самое главное.
Труднее всего, когда дети к тебе не обращаются. В то же время, ты радуешься, ведь у них все хорошо и они твердо стоят на ногах.
Пауль
То, когда дети помнят о тебе и приходят поздравить с Днем отца. Сложно все, что связано с детьми. Это временные трудности, на самом деле, ничего тяжелого в этом нет. Ну, например, как у них обстоят дела в школе, справляются ли они итд.
Харри
Самое лучшее - быть отцом, быть хорошим отцом. Самые большие трудности связаны с экономическим состоянием. За все нужно платить, а зарплата мизерная. Мне приходится работать в трех разных местах, чтобы нормально жить.
Меелис
Любовь, которая должна быть во всем, начиная от взаимодействий с детьми, заканчивая воспитанием. Тогда все будет хорошо. Я даже не знаю.... У меня не возникало никаких трудностей.
Александр
Самое лучшее? Дети, а самое трудное - научить их уму-разуму.
Вильяр
Быть отцом. Это и есть самое лучшее. Ты можешь расти вместе с ними и все разделять с ними. Это значит очень многое. Самое сложное - быть для них хорошим примером. Тем, о ком они действительно смогут говорить и думать с гордостью.
Федерико
Твоя жизнь навсегда изменится. Пока ты не отец, то заботишься о своем окружении иначе, но когда у тебя появляются дети, то ты все воспринимаешь по-другому. Это одно из лучших чувств, что я испытывал в своей жизни. Да, это разделило жизнь на до и после.
Ну, скажем так, если у вас появляется какая-то проблема, то теперь вы ответственны не только за себя, но и за них. Как минимум, на какой-то период времени. И это означает, что на вас больше давления в том, чтобы решить все лучшим способом. Это вызов, но в этом и своя красота. Это подталкивает тебя к новым высотам.
Габриэль
Самая большая радость - видеть, как они растут и развиваются. Труднее всего найти баланс между своими пониманиями и тем, как и какие знания передать детям.
Александр
Самое сложное - воспитание. Оно заключается в «вилке» между неизбавлением человека от того, что он должен делать сам и в непреследовании его. То есть, он не обязан следовать твоим желаниям. Соответственно, должен нести ответственность за содеянное. А теперь попробуйте себя в этом убедить всерьез. Останьтесь с собой наедине и представьте, что сможете придерживаться этих правил.