ГОРОСКОП НА 9 НОЯБРЯ Овнам не стоит откладывать сложные дела, а Близнецам пора проявить инициативу

Весы

Старайтесь не рисковать в начале дня. Это определенно не лучшее время для смелых экспериментов, да и от необдуманных поступков лучше воздержаться. Будет гораздо проще добиться успеха, придерживаясь плана, составленного раньше. Вторая половина дня, напротив, подходит для импровизаций и даже требует их. События развиваются совсем не так, как можно было ожидать; будет много сюрпризов. Интуиция наверняка подскажет вам, как лучше действовать, да и кто-то из знакомых может дать отличный совет. Вероятны небольшие денежные поступления.

Скорпион

День складывается неплохо, но вам не всегда удается сохранить хорошее настроение. Вы быстро начинаете переживать, если хоть что-то идет не так, сердитесь на тех, кто почему-то не может сдержать обещания, данные раньше, или просто не поддерживает ваши идеи. Преграды, которые возникают сейчас на пути, на самом деле не так уж серьезны, и вы наверняка найдете способ преодолеть их, если сохраните спокойствие. Осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны относиться к ним крайне легкомысленно, можете потратить значительную сумму на пустяки. Прежде чем делать покупки, посоветуйтесь с людьми, знаниям и вкусу которых доверяете.

Стрелец