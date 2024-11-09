Любые важные встречи лучше назначать на первую половину дня. Это время благоприятно для общения; даже очень разным людям удается поладить, без споров договориться о важном, достичь компромиссов, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 9 НОЯБРЯ ⟩ Овнам не стоит откладывать сложные дела, а Близнецам пора проявить инициативу
Мирятся те, кто был в ссоре. И следа не остается от старых обид, омрачавших отношения. Вторая половина дня тоже складывается хорошо. Она подходит для работы, учебы, любых полезных дел. Легко сосредоточиться, ничто не отвлекает от серьезных задач. Интуиция подсказывает, на чем нужно сосредоточиться сейчас, а что может подождать.
Овен
Не откладывайте сложные и важные дела. Вы отлично с ними справитесь в первой половине дня. Благодаря поддержке звезд удастся преодолеть любые преграды, добиться успеха там, где в него никто не верил. Меняются к лучшему деловые отношения. Люди, которые вас прежде недооценивали, поймут, как ошибались. Вторая половина дня будет менее плодотворной, но тоже по-своему удачной. Старые знакомые порадуют приятными известиями, может неожиданно написать или позвонить человек, по которому вы очень соскучились.
Телец
Общайтесь. Обсуждайте дела, делитесь идеями, ищите единомышленников; для всего этого день подходит просто отлично. Вероятны интересные знакомства, встречи, которые произведут на вас сильное впечатление. Важные разговоры заканчиваются именно так, как вам нужно. Если возникают разногласия, вам быстро удается убедить оппонентов в своей правоте. Вы внимательны к близким, часто без слов догадываетесь о каких-то серьезных вещах. Удается помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, поддержать тех, кто пал духом.
Близнецы
Проявляйте инициативу. Сейчас это может привести к большим и важным переменам во многих сферах жизни, дать шанс осуществить то, о чем вы давно мечтали. Свойственные вам уверенность, настойчивость и оптимизм производят сильное впечатление на окружающих. Многие хотят познакомиться с вами поближе; будет шанс обзавестись полезными деловыми связями. Могут появиться какие-то новые задачи. Не сразу станет ясно, как лучше с ними справиться, но спешить некуда: можно спокойно все обдумать, с кем-то посоветоваться, сравнить разные варианты.
Рак
Отличный день для обсуждения новых идей, касающихся работы или бизнеса. Ваши предложения кажутся окружающим смелыми, необычными, но интересными. Наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного, причем кто-то с удовольствием возьмет на себя самую сложную и утомительную часть работы. Подходит день и для того, чтобы решать вопросы, требующие обращения в государственные организации. Удастся застать нужных людей на месте, вовремя получить подписи и печати, быстро оформить документы.
Лев
Не горячитесь. Утром может быть довольно сложно сохранять самообладание: мелкие недоразумения, незначительные задержки, чужие ошибки портят настроение. Но если вы справитесь с эмоциями, то быстро поймете, как изменить ситуацию к лучшему. К тому же с каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается, открывается все больше возможностей, и ни одну не хочется упустить. Вторая половина дня – отличное время для важных и сложных дел. Вы справляетесь с ними быстро: удается сразу сосредоточиться на главном, а мелким деталям уделить ровно столько внимания, сколько нужно.
Дева
В первой половине дня лучше не вести важных разговоров, ни с кем всерьез не спорить, сохранять миролюбивый настрой. Этого окажется достаточно, чтобы избежать многих проблем и просто неприятных моментов. С решением сложных задач вы справитесь отлично, ответы на сложные вопросы наверняка найдете. Вторая половина дня – прекрасное время для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Нетрудно будет понравиться даже тем, кто обычно замечает только чужие недостатки. Будет шанс восстановить какие-то полезные старые связи.
Весы
Старайтесь не рисковать в начале дня. Это определенно не лучшее время для смелых экспериментов, да и от необдуманных поступков лучше воздержаться. Будет гораздо проще добиться успеха, придерживаясь плана, составленного раньше. Вторая половина дня, напротив, подходит для импровизаций и даже требует их. События развиваются совсем не так, как можно было ожидать; будет много сюрпризов. Интуиция наверняка подскажет вам, как лучше действовать, да и кто-то из знакомых может дать отличный совет. Вероятны небольшие денежные поступления.
Скорпион
День складывается неплохо, но вам не всегда удается сохранить хорошее настроение. Вы быстро начинаете переживать, если хоть что-то идет не так, сердитесь на тех, кто почему-то не может сдержать обещания, данные раньше, или просто не поддерживает ваши идеи. Преграды, которые возникают сейчас на пути, на самом деле не так уж серьезны, и вы наверняка найдете способ преодолеть их, если сохраните спокойствие. Осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны относиться к ним крайне легкомысленно, можете потратить значительную сумму на пустяки. Прежде чем делать покупки, посоветуйтесь с людьми, знаниям и вкусу которых доверяете.
Стрелец
Постарайтесь разобраться в собственных мыслях и чувствах. Осознав, что на самом деле вас волнует, что вызывает беспокойство и что может порадовать, вы сразу почувствуете себя гораздо увереннее, поймете, куда двигаться дальше. Окружающие, правда, не сразу поймут, почему вы решили действовать так, а не иначе. Потому возможны какие-то споры, бурные обсуждения. Но все удастся объяснить. Если в первой половине дня лучше сосредоточиться на собственных делах, то вторая отлично подходит для того, чтобы помогать другим. У вас получается поддержать тех, кто оказался в сложном положении.
Козерог
Сегодня вам очень пригодится умение разбираться в людях, понимать, что у них на душе. Достаточно будет короткого разговора, чтобы составить верное впечатление о человеке, понять, чем можно его заинтересовать, стоит ли рассчитывать на его поддержку. Вы ни с кем особенно не откровенничаете, а вот окружающие охотно раскрывают все свои секреты. Вторая половина дня – время, когда вы будете особенно часто оказываться в центре внимания. Будьте готовы отвечать на непростые вопросы: наверняка кто-то попытается смутить вас ими, поставить в неловкое положение. Попытается, но, конечно, потерпит неудачу.
Водолей
Благоприятный день: удачный, интересный и плодотворный. Сейчас звезды на вашей стороне. Стоит этим воспользоваться, чтобы сделать то, что было давно задумано, но никак не получалось. Не исключено, что помогут в этом новые знакомые. Они охотно откликнутся на просьбы, быстро поймут, что нужно делать. Вторая половина дня приносит необычные события, известия, помогающие по-новому взглянуть на то, что казалось вам привычным. Не исключено, что захочется отложить запланированные дела, чтобы сосредоточиться на чем-то более интересном. Сейчас обстоятельства это позволяют.
Рыбы
Старайтесь не строить иллюзий и реально смотреть на вещи. Этого будет достаточно, чтобы хорошо справиться с непростым и важным делом, успешно завершить то, что было начато раньше. Не исключены необычные встречи, знакомства, которые окажутся полезными с профессиональной точки зрения. Общение с близкими людьми может требовать больше терпения и самообладания, чем обычно. Не всегда вас сразу понимают правильно, это порой огорчает. Но серьезных поводов для разногласий не возникает, удается обо всем договориться.