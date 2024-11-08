Простой отель и чай перед выступлением: раскрыты скромные запросы в райдере Валерия Меладзе

Аппетиты у Валерия, как оказалось, не такие уж серьезные. В отличие от многих коллег по сцене он не требует от организаторов фешенебельных условий в гримерке.

Так, например, жить Меладзе готов в обычном четырехзвездочном отеле, а перед выступлением всего лишь пить чай с вареньем. В райдере артиста нет никаких лобстеров, красной икры и других прелестей жизни.

«Запросы у Меладзе в бытовом плане скромные. В номере из вкусняшек просит только маленькую баночку варенья из черешни и чай. Перед выходом на сцену артисту уже нужно кое-что погорячее», - пишет один из Telegram-каналов.

Отметим, певец и его семья на данный момент проживают в Испании. Артист часто гастролирует по разным странам Европы, оставаясь при этом на пике популярности.