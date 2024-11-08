17 ноября в Нарве по адресу Тулевику 7 с 12 до 16 часов пройдет тренинг под названием «Все, что вы хотели узнать о ЛГБТК, но боялись спросить».
ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ? ⟩ В Нарве пройдет тренинг, посвященный ЛГБТК темам
Преподаватель сексуального образования и член правления Эстонского союза сексуального здоровья Ольга Герасименко разберет разные понятия, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Расскажет о том, на что опираться в гендерном и сексуальном разнообразии и на какие этические критерии ориентироваться. Обсуждаться будет также, что значит (не)бинарность, как корректно говорить о трансгендерности и ответим на вопросы участников и участниц о ЛГБТК.
Цели тренинга - повышение уровня знаний людей, работающих с разными общественными группами - журналистов, учителей, сотрудников НКО,а также всех желающих - о темах, связанных с ЛГБТК-сообществом.
Тренинг пройдет на русском языке, участие бесплатное. Регистрация и более подробная информация здесь.