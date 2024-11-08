ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ? В Нарве пройдет тренинг, посвященный ЛГБТК темам

Преподаватель сексуального образования и член правления Эстонского союза сексуального здоровья Ольга Герасименко разберет разные понятия, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Расскажет о том, на что опираться в гендерном и сексуальном разнообразии и на какие этические критерии ориентироваться. Обсуждаться будет также, что значит (не)бинарность, как корректно говорить о трансгендерности и ответим на вопросы участников и участниц о ЛГБТК.