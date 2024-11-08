ГАЛЕРЕЯ Блогер Андрей Зевакин и Томми Кэш в одном помещении? Конкурсу Eesti Laul дали отличный старт!

В этом году конкурс Eesti Laul немного отличается от предыдущих. В отличие от прошлых лет, состоится только один финальный вечер. 15 финалистов были отобраны жюри. Последнюю, 16-ю финальную песню, выберут зрители из всех остальных песен, представленных на конкурс.