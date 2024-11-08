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ГАЛЕРЕЯ Блогер Андрей Зевакин и Томми Кэш в одном помещении? Конкурсу Eesti Laul дали отличный старт!

Перевод: Елизавета Лынник
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Ожидание закончилось, и конкурс Eesti Laul 2025 официально запущен на пресс-конференции. Список из 15 финалистов, отобранных жюри, оказался разнообразным и включает таких артистов, как Андрей Зевакин и Томми Кэш. Смотрите, кто пришел на мероприятие.

В этом году конкурс Eesti Laul немного отличается от предыдущих. В отличие от прошлых лет, состоится только один финальный вечер. 15 финалистов были отобраны жюри. Последнюю, 16-ю финальную песню, выберут зрители из всех остальных песен, представленных на конкурс.

Имена финалистов были объявлены в начале этой недели, а через пару дней, 8 ноября, всех участников, прошедших в финал, пригласили на пресс-конференцию. Из 15 финалистов присутствовали все, кроме финской группы Stereo Terror, которая прибудет позже из-за выступления.

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