19-летняя девушка жаловалась на головную боль, а затем умерла во сне

Но, к несчастью, Ливия так и не проснулась. Последующие анализы показали, что она умерла от менингита, который вызвал опухоль мозга.

Мать Ливии Элисон Гоуд рассказала, что ее дочь, не успев дойди до работы, отправилась на работу, сразу вернулась домой. «Ей пришлось уйти с работы, потому что она почувствовала себя плохо, но она все равно доехала до дома сама. Она сказала, что у нее была самая сильная головная боль, которую она когда-либо испытывала, и даже сделала тест на коронавирус утром, так как чувствовала себя неважно. Она приняла парацетамол и уснула».

На следующее утро была вызвана скорая помощь, а затем прибыла полиция, поскольку ситуация была необъяснимой. Элисон вспоминает свою дочь как энергичную и общительную девушку.

«Мы не ожидали такого. Потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло», - сказала она, подчеркнув, как важно знать симптомы менингита, сообщает news.com.au.

Как распознать менингит?

Менингит может быть вызван бактериями (менингококковый и туберкулезный), вирусами (клещевой энцефалит, ВИЧ, цитомегаловирус - ЦМВ), грибками и простейшими.

Патогенные микроорганизмы попадают в организм:

как при пневмококковой инфекции - возбудитель сначала попадает на слизистые оболочки дыхательных путей, откуда по крови распространяется к мозговым оболочкам, проникая через защитный барьер мозга;

перенос через кровь - загрязненные шприцы у наркоманов, укусы клещей, перхоть животных, тяжелые иммунодефицитные заболевания - ВИЧ и сопутствующие инфекции;

прямой контакт - нейрохирургические манипуляции, травмы головы.

У детей с врожденными нарушениями развития центральной нервной системы (гидроцефалия, спинальная песня и др.) менингит может быть вызван энтеробактериями, энтеробактериями intestinalis.

При попадании возбудителей в головной мозг развивается воспаление, очень плотные, богатые нервами оболочки головного мозга становятся отечными, спинномозговая жидкость сгущается, нарушается нормальная передача нервных импульсов.

Симптомы или проявления

Начало менингита может быть внезапным - симптомы развиваются в течение 24 часов. Во многих случаях начало заболевания похоже на инфекцию верхних дыхательных путей, а симптомы менингита развиваются позже, но иногда это может затянуться до 7 дней.

Симптомы бактериального менингита включают внезапное повышение температуры, головную боль, заложенность носа и помутнение сознания.

Вирусный менингит развивается медленнее, чем бактериальный, и сопровождается головной болью, тошнотой и рвотой, а также усталостью. Также часто наблюдается застой крови.

Источник: inimene.ee