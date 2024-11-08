Трансгендерная дочь Илона Маска хочет уехать из США: в чем причина

"Я больше не живу и не хочу быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, формой или видом", – заявила она.

В свою очередь Илон публично раскритиковал Вивиан, назвав ее «коммунисткой», которая считает, что «любой богатый человек - это зло». Он также однажды заявил, что его «обманом заставили» разрешить Вивиан принимать блокаторы полового созревания.

«Меня, по сути, обманом заставили подписать документы за одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это было до того, как я понял, что происходит, и у нас был COVID, поэтому было много путаницы. И мне сказали, что Ксавье может совершить самоубийство», - подчеркнул Маск. Миллиардер считает, что смена пола - «Невероятное зло», а люди, которые это пропагандируют, должны сесть в тюрьму.

Elon Musk’s estranged Transgender son ‘Vivian’ says he will leave the U.S. following Trumps election.



“I’ve thought this for a while, but yesterday confirmed it for me. I don’t see my future being in the United States.



Even if he’s only in office for 4 years, even if the… pic.twitter.com/rq0NQn7PTp — Oli London (@OliLondonTV) November 7, 2024

«Меня обманом заставили это сделать. Мне не объяснили, что блокаторы полового созревания на самом деле являются просто стерилизационными препаратами. По сути, я потерял сына. Они называют это "мертвым именем" не просто так. Причина, по которой они называют это "мертвым именем", заключается в том, что ваш сын мертв, поэтому мой сын, Ксавье, мертв, убит вирусом пробужденного разума», - уверен миллиардер.

Ранее он утверждал, что Вивиан родилась «геем и немного аутистом», на что та сказала:

«Он не знает, каким я была ребенком, потому что его просто не было рядом. И за то короткое время, что он был, меня безжалостно преследовали за мою женственность и странность. Я превратилась в стереотип счастливого маленького человека. Я думаю, это многое говорит о том, как он относится к людям нетрадиционной ориентации и детям в целом».