Ариана Гранде должна развеять прах мамы в Диснейленде. Диснейленд против!

В подкасте Las Culturistas в среду актриса призналась, что ее мама Джоан Гранде поднимает эту тему в разговорах с ней и ее братом Фрэнки Гранде каждый раз, когда они посещают Walt Disney World во Флориде, но это не то, о чем ей нравится думать.

Обсуждая достопримечательности Диснея, Ариана сказала в подкасте:

«Когда речь идет о Флориде, когда речь идет о Диснее во Флориде, в первую очередь мы думаем о Замке Золушки, - цитирует Ариану Гранде издание Page Six. - Моя мама слишком часто говорит нам, что хочет, чтобы ее прах был развеян сверху».

Актриса рассказала, что мама настаивает, что бы дочь пообещала, что это обязательно произойдет».

31-летняя звезда также указала на практическую проблему, связанную с планом Джоан разместить ее останки на огромной высоте над туристической достопримечательностью.

Она сказала: «Я думаю, там работают актеры. Так что мама будет высыпана на головы людей, одетых, как фея Динь-Динь».

Несмотря на желание Джоан, руководство Disney не разрешает развеивать прах в своих тематических парках.

Однако ранее в этом году Вупи Голдберг призналась, что на самом деле развеяла прах своей матери Эммы Харрис в Диснейленде на любимом аттракционе ее родителей It’s a Small World после ее смерти в 2010 году.

Несмотря на то, что Вупи Голдберг провела акт развеивания праха в тайне, впоследствии она призналась руководству Диснейленда: «Я сказала им, что сделала это. Я хотела убедиться, что я не сделала ничего опасного, потому что мне это в голову не приходило. Но у них есть причина, по которой они не хотят, чтобы пепел просто летал вокруг».