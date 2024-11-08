Названы самые красивые рождественские ярмарки Европы

Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало список самых характерных рождественских ярмарок, где можно вдохнуть аромат пряников, полюбоваться рождественскими огнями и начать наслаждаться праздничной и волшебной атмосферой, которую приносит Рождество.

Среди наиболее примечательных можно отметить рынок Рованиени, расположенный в деревне в Лапландии. Это, несомненно, увлекательно - оказаться прямо на родине Cанта Клауса. Чтобы еще больше подчеркнуть атмосферу, здесь присутствуют присутствие эльфы, и все сопровождается рождественской музыкой, играющей повсюду.

Среди рождественских рынков, заслуживающих упоминания, мы также находим ярмарку, расположенную в Копенгагене в парке развлечений Тиволи. Это один из самых старинных рождественских базаров - он датируется 1843 годом. Здесь вы погружаетесь в винтаж, со старомодными аттракционами в сказочном стиле, с 1200 елями и примерно восемьюдесятью витринами, на которых продаются украшения, предметы дизайна и одежда, а также сладости, глинтвейн и местная еда.

В списке назван также австрийский рынок на горнолыжном курорта Петцен, расположенный на высоте 1700 метров над уровнем моря. Вы можете добраться туда на канатной дороге или на лыжах, и, прибыв на место, вы обнаружите деревянную конюшню, освещенную гирляндами и окруженную примерно двадцатью шале, где вы также можете попробовать местные деликатесы.

Упомянут также рынок Нанси в Лотарингии, характеризующийся типичным видеопиротехническим шоу и большим парадом, рынок Страсбурга (один из крупнейших в Европе) с его 300 киосками, рынок Стокгольма, где продавцы наряжаются в старинные костюмы и рынок Цюриха на территории центрального железнодорожного вокзала города с более чем 150 киосками.

К сожалению, Таллиннская рождественская ярмарка в итальянском издании не упоминается, но мы с трепетом ждем ее открытия. Напомним, что в этом году ярмарка на Ратушной площади в Таллинне начнется раньше, чем обычно, а именно 22 ноября и продлится до 27 декабря.